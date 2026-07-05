RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 5 Temmuz 2026 Pazar günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? Bugünün Resmi Gazete kararları...
5 Temmuz 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gece yarısından sonra erişime açılan sayıda, farklı alanlara ilişkin karar, yönetmelik ve düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu. Devletin resmi duyuru organı olan Resmi Gazete'de yer alan gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 5 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte bugünün Resmi Gazete kararları ve öne çıkan başlıklar…
5 Temmuz 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bugünkü sayıda, devletin resmi duyuru ve düzenlemelerine ilişkin başlıklar yer aldı. Resmi Gazete’de bu kapsamda Yürütme ve İdare Bölümü, Tebliğler ile İlan Bölümü okuyucuların erişimine açıldı. Peki, 5 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte bugünün Resmi Gazete kararları, öne çıkan başlıklar ve detaylar haberimizde…
5 TEMMUZ 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Galatasaray Üniversitesi Üniversite Sektör İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri