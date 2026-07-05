RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! 5 Temmuz 2026 Pazar günü Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? Bugünün Resmi Gazete kararları...

5 Temmuz 2026 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bugünkü sayıda, devletin resmi duyuru ve düzenlemelerine ilişkin başlıklar yer aldı. Resmi Gazete’de bu kapsamda Yürütme ve İdare Bölümü, Tebliğler ile İlan Bölümü okuyucuların erişimine açıldı. Peki, 5 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte bugünün Resmi Gazete kararları, öne çıkan başlıklar ve detaylar haberimizde…