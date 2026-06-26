REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN AÇIKLANDI || Muhtemel Aşk rekor kırdı! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 25 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında Muhtemel Aşk AB ve Total kategorilerde zirveye oturdu. Ayrıca Müge Anlı ile Tatlı Sert, Var mısın Yok musun ve MasterChef listelerde öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 25 Haziran AB ve total reyting sonuçları...
Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Muhtemel Aşk retinglerde zirveye oturdu. Öte yandan "Müge Anlı İle Tatlı Sert, Var mısın Yok musun ve MasterChef" yapımları reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 24 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 25 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN