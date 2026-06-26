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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN AÇIKLANDI || Muhtemel Aşk rekor kırdı! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN AÇIKLANDI || Muhtemel Aşk rekor kırdı! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 25 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında Muhtemel Aşk AB ve Total kategorilerde zirveye oturdu. Ayrıca Müge Anlı ile Tatlı Sert, Var mısın Yok musun ve MasterChef listelerde öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 25 Haziran AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Muhtemel Aşk retinglerde zirveye oturdu. Öte yandan "Müge Anlı İle Tatlı Sert, Var mısın Yok musun ve MasterChef" yapımları reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 24 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 25 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...

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        AB REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN

        1 DOGANIN KANUNU STAR TV
        2 ISVICRE-KANADA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        4 VAR MISIN YOK MUSUN ATV
        5 ESRA EROL'DA ATV
        6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        7 GASSAL (TKR) TRT 1
        8 NOW ANA HABER NOW
        9 ISKOCYA-BREZILYA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
        10 ATV ANA HABER ATV
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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN

        1 DOGANIN KANUNU STAR TV
        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        3 ESRA EROL'DA ATV
        4 VAR MISIN YOK MUSUN ATV
        5 ISVICRE-KANADA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
        6 ATV ANA HABER ATV
        7 ATV GUN ORTASI ATV
        8 VAR MISIN YOK MUSUN OZET ATV
        9 NOW ANA HABER NOW
        10 MASTERCHEF TURKIYE TV8
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        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN

        1 DOGANIN KANUNU STAR TV
        2 ISVICRE-KANADA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        4 ESRA EROL'DA ATV
        5 VAR MISIN YOK MUSUN ATV
        6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        7 NOW ANA HABER NOW
        8 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8
        9 DOGANIN KANUNU (OZET) STAR TV
        10 VAR MISIN YOK MUSUN OZET ATV
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