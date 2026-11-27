Reyting sonuçları 26 Kasım 2026: Reytinglerde hangi yapım zirvede? Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması
26 Kasım 2026 Perşembe günü Show TV'de Muhtemel Aşk, Star TV'de Sevdiğim Sensin ve ATV'de Güneşin Doğduğu Yer dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yayınlandı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının da ekranlara geldiği gecede hangi yapımın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 26 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
26 Kasım 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki mücadeleleri de futbolseverlerle buluştu. İzleyiciler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber "26 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dün en çok hangi dizi izlendi, reyting birincisi hangi yapım oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 26 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları sıralaması...
26 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Kasım 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamasının 27 Kasım Cuma günü saat 10.00 civarında belli olması bekleniyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının yanı sıra Muhtemel Aşk, Sevdiğim Sensin ve MasterChef Türkiye'nin reyting performansı da ortaya çıkacak.
26 KASIM 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Total kategorisinde günün en çok izlenen 10 yapımı, reyting verilerinin yayımlanmasının ardından belli olacak.
26 KASIM 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI
AB kategorisinde hangi yapımın zirveye yerleştiği henüz belli olmadı. Kategorinin ilk 10 sıralaması sonuçların açıklanmasıyla netlik kazanacak.
26 KASIM 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
ABC1 kategorisindeki reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Dizilerin, yarışma programlarının ve futbol karşılaşmalarının izlenme performansı günün reyting verileriyle ortaya çıkacak.