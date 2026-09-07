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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları 6 Eylül 2026: Daha 17, İtalya-Türkiye maçı, Kim Milyoner Olmak İster? MasterChef... ABC1, AB ve Total’de hangi yapım reytinglerde zirvede?

        Reyting sonuçları 6 Eylül 2026: Daha 17, İtalya-Türkiye maçı, Kim Milyoner Olmak İster? MasterChef... ABC1, AB ve Total’de hangi yapım reytinglerde zirvede?

        Dün akşam kuşağında Kanal D'de Daha 17 dizisi ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1'de 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası İtalya-Türkiye final maçı voleybolseverlerle buluştu. Dünün reyting sonuçları ile 6 Eylül Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 6 Eylül 2026 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 6 Eylül Pazar ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, İtalya – Türkiye voleybol maçı arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Eylül 2026 Dünün reyting sonuçları tablosu...

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        6 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        6 Eylül 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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        6 EYLÜL 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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        6 EYLÜL 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        6 EYLÜL 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        #6 Eylül 2026 reyting sonuçları
        #dünün reyting sonuçları
        #reyting birincisi
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