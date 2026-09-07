Reyting sonuçları 6 Eylül 2026: Daha 17, İtalya-Türkiye maçı, Kim Milyoner Olmak İster? MasterChef... ABC1, AB ve Total’de hangi yapım reytinglerde zirvede?

Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni, maç ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 6 Eylül Pazar ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, İtalya – Türkiye voleybol maçı arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Eylül 2026 Dünün reyting sonuçları tablosu...