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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları açıklandı! 29 Ağustos 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı! 29 Ağustos 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması

        29 Ağustos 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında günün birincisi olurken, farklı kategorilerde Show Ana Haber, Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü ve Orman Çocuğu da üst sıralarda yer aldı. İşte, 29 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        29 Ağustos 2026 reyting sonuçları, cumartesi akşamı televizyon izleyicilerinin en çok hangi yapımları tercih ettiğini ortaya koydu. Günün reyting yarışında MasterChef Türkiye üç kategoride de zirveye yerleşti. İşte 29 Ağustos Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları sıralaması...

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        29 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        29 Ağustos 2026 Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. MasterChef Türkiye, Total, AB ve ABC1 gruplarında birinci sırada yer alarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu.

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        29 AĞUSTOS 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Total kategorisinde 29 Ağustos 2026 Cumartesi gününün zirvesinde MasterChef Türkiye yer aldı. Show Ana Haber ikinci sıraya, ATV ekranlarında yayınlanan Orman Çocuğu ise üçüncü sıraya yerleşti.

        1. MasterChef Türkiye

        2. Show Ana Haber

        3. Orman Çocuğu

        4

        29 AĞUSTOS 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        AB kategorisinde de günün birincisi MasterChef Türkiye oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü ikinci sırada yer alırken, Show Ana Haber üçüncü oldu.

        1. MasterChef Türkiye

        2. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

        3. Show Ana Haber

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        29 AĞUSTOS 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        ABC1 kategorisinde de zirve değişmedi. MasterChef Türkiye birinci sırada yer alırken, Show Ana Haber ikinci, Orman Çocuğu üçüncü oldu.

        1. MasterChef Türkiye

        2. Show Ana Haber

        3. Orman Çocuğu

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        #reyting
        #Reyting sonuçları
        #reyting sıralaması
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