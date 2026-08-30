Reyting sonuçları açıklandı! 29 Ağustos 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması

29 Ağustos 2026 reyting sonuçları, cumartesi akşamı televizyon izleyicilerinin en çok hangi yapımları tercih ettiğini ortaya koydu. Günün reyting yarışında MasterChef Türkiye üç kategoride de zirveye yerleşti. İşte 29 Ağustos Cumartesi Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları sıralaması...