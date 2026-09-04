REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Muhtemel Aşk, Almanya-Türkiye maçı, MasterChef… 3 Eylül 2026 Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de kim birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total kategorilerinde en çok izlenen yapımlar belli olacak. 3 Eylül Perşembe günü birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Muhtemel Aşk dizisi ile Beyaz'la Joker ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. Almanya-Türkiye voleybol maçı heyecanı TRT 1’de yaşandı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti, kim birinci oldu? İşte 3 Eylül 2026 reyting sonuçları…