REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Muhtemel Aşk, Almanya-Türkiye maçı, MasterChef… 3 Eylül 2026 Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de kim birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber en çok araştırılan konulardan biri oldu. 3 Eylül Perşembe akşamı Show TV'de Muhtemel Aşk dizisi, Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Almanya-Türkiye maçı voleybolseverlerle buluşurken, NOW TV'de İllegal Hayatlar filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting listeleri yayınlandı mı, ABC1, AB ve Total'de kim birinci oldu? İşte, 3 Eylül 2026 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total sıralaması…
Dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total kategorilerinde en çok izlenen yapımlar belli olacak. 3 Eylül Perşembe günü birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Muhtemel Aşk dizisi ile Beyaz'la Joker ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. Almanya-Türkiye voleybol maçı heyecanı TRT 1’de yaşandı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti, kim birinci oldu? İşte 3 Eylül 2026 reyting sonuçları…
3 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
3 Eylül 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’da açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI