Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Şa-Ra Enerji ne zaman işlem görecek?
Şa-Ra Enerji halka arzında talep toplama süreci tamamlandı. 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan şirketin halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve yatırımcı başına kaç lot düşeceği merak ediliyor. Şirket, paylarını 70,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sundu. Halka arz kapsamında toplam 89 milyon lot satışa çıkarıldı. Yatırımcılar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? İşte Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları ve tahmini lot dağıtımına ilişkin son bilgiler...
Şa-Ra Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 8-9-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Borsa İstanbul'da SARAE işlem koduyla yer alacak şirketin halka arzı, 70,00 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirildi. Talep toplama sürecinin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Özellikle kişi başına kaç lot düşeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, Şa-Ra kaç lot verir, ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen detaylar...
ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçlarının kısa süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ve halka arza aracılık eden kurumlar tarafından duyurulması bekleniyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte toplam katılımcı sayısı, dağıtılan lot miktarı ve yatırımcı başına düşen pay adedi de netlik kazanacak.
ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Şirket halka arz kapsamında toplam 89 milyon lot dağıtacak.
Bireysel yatırımcı katılımına göre tahmini lot dağılımı ise şu şekilde öngörülüyor:
300 bin katılım: Yaklaşık 178 lot
500 bin katılım: Yaklaşık 107 lot
700 bin katılım: Yaklaşık 76 lot
1 milyon katılım: Yaklaşık 53 lot
1,5 milyon katılım: Yaklaşık 36 lot
2 milyon katılım: Yaklaşık 26 lot
ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yatırımcıların hesaplarına düşen lot sayıları da belli olacak. Ayrıca SARAE paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih de sonuçların ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
ŞA-RA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Şa-Ra Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.