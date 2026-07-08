Borsa İstanbul'un yeni halka arzlarından biri olan Saat&Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talep toplama işlemleri yatırımcıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 6-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzda gözler, "Saat&Saat halka arz kaç lot verir?" sorusuna çevrildi. Pay başına 56 TL fiyatla satışa sunulan halka arzın Katılım Endeksi'ne uygun olması da ilgiyi artırırken, yatırımcılar tahmini lot dağıtımı ve olası kişi başı pay miktarını araştırmayı sürdürüyor. İşte ayrıntılar...