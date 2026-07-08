Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Saat&Saat halka arzında talep toplama sürecinin son gününe girilirken, yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında "Saat&Saat kaç lot verir?", "Saat ve Saat halka arz kişi başı kaç lot düşer?" soruları geliyor. Pay başına 56 TL fiyatla yatırımcıların karşısına çıkan halka arzda, ek satış hariç 66 milyon 944 bin 955 lot, ek satışın gerçekleşmesi halinde ise toplam 80 milyon 333 bin 946 lot pay dağıtılması planlanıyor. Yatırımcı sayısına göre değişecek olası lot dağılımı ve kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarları merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Borsa İstanbul'un yeni halka arzlarından biri olan Saat&Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talep toplama işlemleri yatırımcıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 6-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzda gözler, "Saat&Saat halka arz kaç lot verir?" sorusuna çevrildi. Pay başına 56 TL fiyatla satışa sunulan halka arzın Katılım Endeksi'ne uygun olması da ilgiyi artırırken, yatırımcılar tahmini lot dağıtımı ve olası kişi başı pay miktarını araştırmayı sürdürüyor. İşte ayrıntılar...
SAAT VE SAAT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK onayı aldı. Şirket, 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün boyunca yatırımcılarından talep toplayacak. Saat ve Saat halka arz fiyatı 56,00 TL olarak açıklandı.
SAAT VE SAAT HALKA ARZ KAÇ LOT SATIŞA SUNULACAK?
Halka arz kapsamında toplam 66 milyon 944 bin 955 adet pay yatırımcılara sunulacak. Bunun yanında 13 milyon 388 bin 991 adet ek satış hakkı da bulunuyor.
SAAT VE SAAT KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 267 Lot (14952 TL).
- 250 Bin katılım ~ 161 Lot (9016 TL).
- 350 Bin katılım ~ 114 Lot (6384 TL).
- 500 Bin katılım ~ 80 Lot (4480 TL).
- 700 Bin katılım ~ 57 Lot (3192 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 36 Lot (2016 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (1400 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (1064 TL).
SAAT VE SAAT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Saat ve Saat halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.