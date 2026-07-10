Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı? Saat ve Saat halka arz kaç lot verdi?
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 8 Temmuz itibarıyla talep toplama işlemleri sona ererken, yatırımcılar Saat ve Saat halka arz sonuçları, kişi başına düşecek tahmini lot miktarı ve Borsa İstanbul'da işlem görme tarihini araştırmaya başladı. Halka arzda pay başına satış fiyatı 56,00 TL olarak belirlenirken, toplam 80.333.946 adet B grubu pay yatırımcılara sunuldu. Ek satış dahil halka açıklık oranının yüzde 12,16 olması planlanırken, halka arzın katılım endeksine uygun olması da yatırımcıların dikkatini çekti. Peki Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi ve Saat ve Saat ne zaman işlem görecek? İşte Saat ve Saat halka arz sonuçları ve işlem göreceği tarih...
Saat ve Saat halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılar dağıtılacak lot sayısını ve hissenin işlem göreceği tarihi merak ediyor. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. Sonrasında ise şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Peki Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi ve Saat ve Saat işlem tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
SAAT VE SAAT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Saat ve Saat halka arz sonuçları açıklandı. Halka arzın büyüklüğü 3 milyar 748 milyon 917 bin 480 TL olarak gerçekleşti.
Halka arz kapsamında, yurt içi bireysel katılımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,78 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 1,22 katı oranında talep geldi.
SAAT VE SAAT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
693 bin katılım oldu bireysele ortalama 58 lot pay dağıtıldı (3248 TL)
SAAT VE SAAT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Saat ve Saat 16 Temmuz perşembe günü işleme başlayacak.
SAAT VE SAAT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Saat ve Saat halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Bu kapsamda katılım esaslı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.