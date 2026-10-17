SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2026 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı yapacak. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlık bünyesine bu yıl içerisinde 38 bin hekim dışı personel alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı merak konusu oldu. Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman, şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci hakkında detaylar…