SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! 2026 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl?
Sağlık sektöründe istihdam bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, özel-genel şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl, kılavuz yayınlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı alımı ile ilgili merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı yapacak. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlık bünyesine bu yıl içerisinde 38 bin hekim dışı personel alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı merak konusu oldu. Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı hekim dışı sağlık çalışanı alımı ne zaman, şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci hakkında detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ‘’Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaktır.’’ ifadelerini kullandı.
BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı atamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
‘’Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.’’
SAĞLIK BAKANLIĞI HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin ilan, 2026 yılı bitmeden yayımlanacak.
Ancak başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar henüz açıklanmadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE
38 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak. Böylece personel alımına ilişkin başvuru takvimi netlik kazanacak.
Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
31 BİN 54 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK
Öte yandan Sağlık Bakanlığı 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.
Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.