Samsunspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahaya çıkacak iki takım, 30 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde "Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Samsunspor - Fenerbahçe canlı izle" aramalarına yöneldi. Kritik karşılaşmanın yayın kanalı ve başlama saati belli oldu. İşte, Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı…