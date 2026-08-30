Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Samsunspor - Fenerbahçe canlı izleme ekranı | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11’ler

        Samsunspor - Fenerbahçe canlı izleme ekranı | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11’ler

        Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadele için futbolseverlerin aramaları hız kazandı. 30 Ağustos Pazar günü oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasının yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte, Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı ve muhtemel 11'leri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 18:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Samsunspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahaya çıkacak iki takım, 30 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde "Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Samsunspor - Fenerbahçe canlı izle" aramalarına yöneldi. Kritik karşılaşmanın yayın kanalı ve başlama saati belli oldu. İşte, Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı…

        2

        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele, 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.30 olacak.

        3

        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME KANALI HANGİSİ?

        Samsunspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TOD platformu üzerinden de takip edilebilecek. Yayının ücretli abonelik kapsamında olduğu belirtiliyor.

        4

        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENECEK?

        Futbolseverler, Samsunspor - Fenerbahçe maçını beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Mücadele aynı zamanda TOD platformunda da yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak açıklandı.

        5

        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

        Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşması 21.30'da başlayacak. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Elliot Watt, Yalçın, Jarju, Emre Kılınç, Fatih.

        7

        Fenerbahçe: Ederson, Semdeo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Guendouzi, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

        8

        LİGDE 67. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 66 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Kanarya'nın galibiyet sayısında 36'ya 12 üstünlüğü bulunuyor. 18 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 112 golüne, kırmızı-beyazlılar 62 golle karşılık verdi.

        9

        F.BAHÇE SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ

        Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında yapılan 6 lig maçının 4'ü berabere tamamlandı. 2 maçta ise gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibine karşı tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsunspor
        #fenerbahçe
        #maç
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!