Samsunspor - Fenerbahçe canlı izleme ekranı | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB muhtemel 11’ler
Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadele için futbolseverlerin aramaları hız kazandı. 30 Ağustos Pazar günü oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasının yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte, Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı ve muhtemel 11'leri…
Samsunspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahaya çıkacak iki takım, 30 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde "Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Samsunspor - Fenerbahçe canlı izle" aramalarına yöneldi. Kritik karşılaşmanın yayın kanalı ve başlama saati belli oldu. İşte, Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı…
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele, 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.30 olacak.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME KANALI HANGİSİ?
Samsunspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TOD platformu üzerinden de takip edilebilecek. Yayının ücretli abonelik kapsamında olduğu belirtiliyor.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENECEK?
Futbolseverler, Samsunspor - Fenerbahçe maçını beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Mücadele aynı zamanda TOD platformunda da yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30 olarak açıklandı.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşması 21.30'da başlayacak. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Elliot Watt, Yalçın, Jarju, Emre Kılınç, Fatih.
Fenerbahçe: Ederson, Semdeo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Guendouzi, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.
LİGDE 67. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 66 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Kanarya'nın galibiyet sayısında 36'ya 12 üstünlüğü bulunuyor. 18 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 112 golüne, kırmızı-beyazlılar 62 golle karşılık verdi.
F.BAHÇE SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ
Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında yapılan 6 lig maçının 4'ü berabere tamamlandı. 2 maçta ise gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibine karşı tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.