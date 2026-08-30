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        Haberler Bilgi Spor Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

        Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

        Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde 3 puan mücadelesi verecek iki takımın karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe, hafta içinde Lyon'u 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmanın moraliyle Samsunspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, ligde de galibiyet serisi yakalamak istiyor. Samsunspor ise sahasında Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        Samsunspor - Fenerbahçe maçı, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Fenerbahçe, Süper Lig'deki ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkarken Samsunspor ise ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Sarı-lacivertli takımda maç öncesinde bazı eksik oyuncular bulunuyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki takımın 11'leri...

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        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Samsunspor - Fenerbahçe maçı, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.

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        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

        Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 1 üzerinden takip edebilecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.

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        FENERBAHÇE'DE KAÇ EKSİK VAR?

        Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde eksik oyuncular bulunuyor. Güncel kadro bilgilerine göre Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Talisca'nın da mücadelede yer almaması bekleniyor. Oosterwolde'nin de kamp kadrosunda bulunmadığı bildirildi.

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Samsunspor: Okan, Guarino, Tomasson, Mendes, Borevkovic, Yalçın, Celil, Watt, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi.

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