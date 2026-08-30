Samsunspor - Fenerbahçe maçı, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Fenerbahçe, Süper Lig'deki ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkarken Samsunspor ise ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Sarı-lacivertli takımda maç öncesinde bazı eksik oyuncular bulunuyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki takımın 11'leri...