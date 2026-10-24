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        Haberler Bilgi Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev neden hayatını kaybetti, hastalığı neydi, evli miydi?

        Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev neden hayatını kaybetti, hastalığı neydi, evli miydi?

        Türk pop-rock müziğinin sevilen isimlerinden Nev'in hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Yoğun bakımda bulunan 57 yaşındaki şarkıcının vefatının ardından yaşamı, müzik kariyeri ve hastalığı yeniden merak konusu oldu. Özellikle "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, şarkıcı Nev kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı? Nev neden öldü, hastalığı neydi? İşte sanatçının hayatına ve sağlık sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:12 Güncelleme:
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        Türk müziğinde kendine özgü tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla tanınan Nev'in vefat haberi, sanat camiasında ve müzikseverler arasında üzüntüye neden oldu. Nevzat Doğansoy adıyla dünyaya gelen sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından yaşam öyküsü ve müzik yolculuğu yeniden gündeme taşındı. Yıllar boyunca seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev'in sağlık durumu ve ölüm nedeni de merak edilmeye başlandı. Peki, Nev kimdir, nerede doğdu ve kaç yaşında hayatını kaybetti? Şarkıcı Nev'in hastalığı neydi, neden öldü? İşte sevilen sanatçının hayatına, kariyerine ve vefatına ilişkin merak edilen bilgiler…

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        ŞARKICI NEV KİMDİR?

        24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı.

        Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

        2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı özellikle albümde yer alan “Zor” şarkısıyla tanındı.

        “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.

        NEV'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI VAR MI?

        Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Nev'in evlilik durumu, eşinin kimliği ve çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Sanatçının aile hayatına dair ayrıntılar ise bilinmiyor.

        NEV NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

        Şarkıcı Nev, 3 Eylül 2026'da bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Karaciğer rahatsızlığı ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süre iyileşme gösteren Nev'in durumu ekim ayında yeniden ağırlaştı. 21 Ekim'de tekrar entübe edilen sanatçı için kan bağışı çağrısı yapıldı.

        Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nev ismiyle tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti

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