Türk müziğinde kendine özgü tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla tanınan Nev'in vefat haberi, sanat camiasında ve müzikseverler arasında üzüntüye neden oldu. Nevzat Doğansoy adıyla dünyaya gelen sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından yaşam öyküsü ve müzik yolculuğu yeniden gündeme taşındı. Yıllar boyunca seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev'in sağlık durumu ve ölüm nedeni de merak edilmeye başlandı. Peki, Nev kimdir, nerede doğdu ve kaç yaşında hayatını kaybetti? Şarkıcı Nev'in hastalığı neydi, neden öldü? İşte sevilen sanatçının hayatına, kariyerine ve vefatına ilişkin merak edilen bilgiler…