SATIŞA ÇIKTI! BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU | Bugün BİM markette Klima, Elektrikli Scooter, Espresso Makinesi satışta! İşte BİM Cuma aktüel broşürü...
BİM'in 26 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren market raflarında teknoloji ürünlerinden piknik ekipmanlarına, küçük ev aletlerinden oyuncu aksesuarlarına kadar pek çok farklı kategoride ürün satışa sunulacak. Mutfak gereçleri, günlük kullanım ürünleri ve ihtiyaçlara yönelik kampanyalı seçeneklerin de yer aldığı katalog, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi ürünler olacak? İşte 26 Haziran 2026 BİM aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve kampanya detayları...
BİM’in Haziran ayının son haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Bugünden itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, kamp ve outdoor ekipmanlarından yaz sezonuna yönelik pratik seçeneklere kadar birçok ürün satışa sunulacak. Katalogda Tam Otomatik Espresso Makinesi, LG Klima ve Şarjlı Süpürge gibi elektronik ürünler öne çıkarken; mutfak kategorisinde Karnıyarık Tencere ve Aşure Tenceresi dikkat çekiyor. Katlanır Çocuk Küveti, Buzluk Termos ve Katlanır Piknik Sepeti gibi yazlık ürünlerin yanı sıra Bluetooth Hoparlör ve Elektrikli Çocuk Scooter gibi eğlence ve kullanım odaklı seçenekler de tüketicilerle buluşacak. İşte 26 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler listesi...
BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL
LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL
Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL
Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL
Onvo Yeni Mekanik Tost Makinesi 2.590 TL
Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL
Dijital Mutfak Tartısı 290 TL
Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası 999 TL
Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 999 TL
JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL
Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter 9.490 TL
Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 7.990 TL
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL
Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu 8.290 TL
Polosmart Karaoke Mikrofon 990 TL
Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.250 TL
Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 1.190 TL
Prolone TWS Bluetooth Kulaklık 549 TL
Havit Gaming Mouse 790 TL
Havit Gaming Kulaklık 1.490 TL
Havit Gaming Klavye 890 TL
Sinek Kovarlı Tavan Vantilatörü 690 TL
Ampul 15W 49,50 TL
Filament Ampul 4W 79 TL
Sivrisinek Kovar Led Ampul 9W 79 TL
Sinek Kovucu Bileklik Saat 290 TL
Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL
Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL
Monty Kamp Sandalyesi 349 TL
Mounty Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL
North Pacific Plaj Şemsiye 949 TL
Çelik Termos 829 TL
North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL
North Pacific Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL
North Pacific Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 399 TL
Valiz Organizer Set 6'lı 129 TL
North Pacific Kadın Spor Çanta 549 TL
Kadın Hasır Kol Çantası 299 TL
Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL
Piknik Hasırı 150x210 cm 359 TL
Sandalye Minderi 89 TL
Kadın Merserize Çanta 149 TL
Kep 89 TL
Kadın - Erkek Bermuda Şapka 89 TL
Dizüstü Biker Tayt 99 TL
25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL
Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL
Katlanır Piknik Sepeti 479 TL
Musluklu Piknik Termos 399 TL
Buzluk Termos 11 Litre 659 TL
Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL
Buz Aküsü 25 TL
Cricket Çakmak 2'li 59 TL
Kav Kibrit 10'lu 55 TL
Masa Örtüsü 10'lu 39 TL
Emaye Közmatik / Tepsi 109 TL
Pipetli Bardak 35 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 129 TL
Mutfak Gereçleri 75 TL
Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 99 TL
Melamin Ekmeklik 89 TL
Melamin Kase 75 TL
Berlin Aşure Tenceresi 849 TL
Chef's Karnıyarık Tencere 479 TL
Chef's Derin Tencere 599 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 139 TL
Pirge Soyacak 159 TL
Çelik Sütlük 199 TL
Oval Çelik Sunum Tepsisi 65 TL
Espresso Fincan Takımı 6'lı 199 TL
Lav Gravürlü Cam Kase 330 cc 30 TL
Lav Gravürlü Cam Kase 2150 cc 149 TL
Glass in love Cam Kupa Seti 6'lı 179 TL
Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 169 TL
Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi 219 TL
Paşabahçe Leia Su Bardağı 3'lü 119 TL
Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL
Paşabahçe Saklama Kabı Seti 3'lü 299 TL
Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı 75 TL