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        Haberler Bilgi Alışveriş SATIŞA ÇIKTI! BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU | Bugün BİM markette Klima, Elektrikli Scooter, Espresso Makinesi satışta! İşte BİM Cuma aktüel broşürü...

        SATIŞA ÇIKTI! BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU | Bugün BİM markette Klima, Elektrikli Scooter, Espresso Makinesi satışta! İşte BİM Cuma aktüel broşürü...

        BİM'in 26 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren market raflarında teknoloji ürünlerinden piknik ekipmanlarına, küçük ev aletlerinden oyuncu aksesuarlarına kadar pek çok farklı kategoride ürün satışa sunulacak. Mutfak gereçleri, günlük kullanım ürünleri ve ihtiyaçlara yönelik kampanyalı seçeneklerin de yer aldığı katalog, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi ürünler olacak? İşte 26 Haziran 2026 BİM aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve kampanya detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        BİM’in Haziran ayının son haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Bugünden itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, kamp ve outdoor ekipmanlarından yaz sezonuna yönelik pratik seçeneklere kadar birçok ürün satışa sunulacak. Katalogda Tam Otomatik Espresso Makinesi, LG Klima ve Şarjlı Süpürge gibi elektronik ürünler öne çıkarken; mutfak kategorisinde Karnıyarık Tencere ve Aşure Tenceresi dikkat çekiyor. Katlanır Çocuk Küveti, Buzluk Termos ve Katlanır Piknik Sepeti gibi yazlık ürünlerin yanı sıra Bluetooth Hoparlör ve Elektrikli Çocuk Scooter gibi eğlence ve kullanım odaklı seçenekler de tüketicilerle buluşacak. İşte 26 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler listesi...

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        BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

        LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL

        Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL

        Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

        Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL

        Onvo Yeni Mekanik Tost Makinesi 2.590 TL

        Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

        Dijital Mutfak Tartısı 290 TL

        Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

        Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

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        JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.690 TL

        Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter 9.490 TL

        Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 7.990 TL

        Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

        Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu 8.290 TL

        Polosmart Karaoke Mikrofon 990 TL

        Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.250 TL

        Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 1.190 TL

        Prolone TWS Bluetooth Kulaklık 549 TL

        Havit Gaming Mouse 790 TL

        Havit Gaming Kulaklık 1.490 TL

        Havit Gaming Klavye 890 TL

        Sinek Kovarlı Tavan Vantilatörü 690 TL

        Ampul 15W 49,50 TL

        Filament Ampul 4W 79 TL

        Sivrisinek Kovar Led Ampul 9W 79 TL

        Sinek Kovucu Bileklik Saat 290 TL

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        Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL

        Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

        Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

        Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

        Monty Kamp Sandalyesi 349 TL

        Mounty Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL

        North Pacific Plaj Şemsiye 949 TL

        Çelik Termos 829 TL

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        North Pacific Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

        North Pacific Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL

        North Pacific Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

        Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 399 TL

        Valiz Organizer Set 6'lı 129 TL

        North Pacific Kadın Spor Çanta 549 TL

        Kadın Hasır Kol Çantası 299 TL

        Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL

        Piknik Hasırı 150x210 cm 359 TL

        Sandalye Minderi 89 TL

        Kadın Merserize Çanta 149 TL

        Kep 89 TL

        Kadın - Erkek Bermuda Şapka 89 TL

        Dizüstü Biker Tayt 99 TL

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        25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL

        Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL

        Katlanır Piknik Sepeti 479 TL

        Musluklu Piknik Termos 399 TL

        Buzluk Termos 11 Litre 659 TL

        Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL

        Buz Aküsü 25 TL

        Cricket Çakmak 2'li 59 TL

        Kav Kibrit 10'lu 55 TL

        Masa Örtüsü 10'lu 39 TL

        Emaye Közmatik / Tepsi 109 TL

        Pipetli Bardak 35 TL

        Kapaklı Hamur Leğeni 129 TL

        Mutfak Gereçleri 75 TL

        Melamin Oval Nakışlı Sunum Tepsisi 99 TL

        Melamin Ekmeklik 89 TL

        Melamin Kase 75 TL

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        Berlin Aşure Tenceresi 849 TL

        Chef's Karnıyarık Tencere 479 TL

        Chef's Derin Tencere 599 TL

        3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 139 TL

        Pirge Soyacak 159 TL

        Çelik Sütlük 199 TL

        Oval Çelik Sunum Tepsisi 65 TL

        Espresso Fincan Takımı 6'lı 199 TL

        Lav Gravürlü Cam Kase 330 cc 30 TL

        Lav Gravürlü Cam Kase 2150 cc 149 TL

        Glass in love Cam Kupa Seti 6'lı 179 TL

        Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 169 TL

        Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi 219 TL

        Paşabahçe Leia Su Bardağı 3'lü 119 TL

        Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 3'lü 129 TL

        Paşabahçe Saklama Kabı Seti 3'lü 299 TL

        Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı 75 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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