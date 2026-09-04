Şef Ömür Akkor Masterchef'e konuk oluyor! Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürerken yarışmada birbirinden önemli konuklar da izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Programın yeni bölümünde Türk mutfağı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Şef Ömür Akkor konuk olacak. Gastronomi alanındaki araştırmaları ve Anadolu mutfağına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Akkor, yarışmacılarla bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Uzun yıllardır Türk mutfağının unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini araştıran ünlü şef, farklı şehirlerde yaptığı çalışmalarla da tanınıyor. İzleyiciler bir yandan programın yeni bölümünü beklerken diğer yandan Ömür Akkor'un hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli ve nerelerde çalıştı? İşte MasterChef'e konuk olan Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri...
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar bu kez deneyimli bir şefin mutfak tecrübelerinden faydalanacak. Türk mutfağı araştırmacısı ve yazar kimliğiyle de öne çıkan Ömür Akkor, programa konuk olarak katılacak. Akkor'un özellikle Anadolu mutfağı ve geleneksel yemekler üzerine yaptığı çalışmalar MasterChef izleyicilerinin dikkatini çekiyor. 81 ili gezerek yöresel yemekleri araştıran ünlü şef, hazırladığı kitaplarla da Türk mutfak kültürünün kayıt altına alınmasına katkı sağladı. Peki MasterChef konuğu Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Ömür Akkor'un merak edilen yaşamı ve gastronomi kariyeri...
ÖMÜR AKKOR KİMDİR?
Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir. Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır.
'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.
'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü. Yunus Emre adında ikiz kardeşi bulunan Ömür Akkor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir şeftir. İkiz kardeşler asla aynı mutfağa girmediğini, farklı tarzlarından dolayı anlaşamadıklarını söylemişlerdir.
Ömür Akkor, Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde “Anadolu Mutfak Tarihi”, “Osmanlı Mutfağı” ve “ Türk Mutfağı” dersleri veriyor. 'Bursa Mutfağı' kitabı ile dünyanın en prestijli yemek kitabı yarışması “Gourmand World Cookbook Awards”ta,“Yerel Mutfak” kategorisinde 2009'un en iyi kitabı ödülünü alan Akkor, Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için Türkiye'nin illerini gezerek bilgi toplamış.