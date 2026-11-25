UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Avrupa'daki ikinci zaferini elde etmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunurken Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada yer alıyor. İki Türk teknik direktörün Devler Ligi'ndeki mücadelesi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı hakkında merak edilen ayrıntılar...