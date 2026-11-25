Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör rakip olacak. Londra'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertlilerin başında Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'in başında ise Arda Turan bulunacak. Avrupa'da galibiyet hedefleyen Fenerbahçe'nin heyecan dolu karşılaşması öncesinde maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler ve Londra'daki kritik maça dair merak edilen tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Avrupa'daki ikinci zaferini elde etmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunurken Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada yer alıyor. İki Türk teknik direktörün Devler Ligi'ndeki mücadelesi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı hakkında merak edilen ayrıntılar...
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım 2026 Çarşamba günü (bu akşam) TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, İngiltere'nin Londra kentindeki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç saha maçlarını ülke dışında oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk, bu mücadelede ev sahibi takım konumunda bulunacak.
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakikada Stuart Burt ve James Mainwaring, yardımcı hakem görevi yapacak.
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da merak ediliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun özellikle orta saha ve hücum hattındaki tercihleri dikkatle takip ediliyor.
İşte muhtemel ilk 11'ler şöyle:
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matvienko, Henrique M.Gomes, Ocheretko, Nazaryna, Alisson, Newerton, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Oğuz (İrfan), Muriqi.
FENERBAHÇE'DE SHAKHTAR DONETSK MAÇI ÖNCESİ SON DURUM
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 5 puanla 19. sırada bulunan sarı-lacivertliler, son Avrupa maçında 4 Kasım'da Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise dört maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan topladı. Arda Turan'ın çalıştırdığı ekip, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 21. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe mücadelesi, iki Türk teknik direktörün karşılaşmasına sahne olacak. Ukrayna temsilcisini çalıştıran Arda Turan ile Fenerbahçe'nin başındaki Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde birbirine rakip olan ilk iki Türk teknik direktör olarak kayıtlara geçecek.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Belözoğlu, karşılaşma öncesindeki basın toplantısında sarı-lacivertlilerin hedefinin lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlamak olduğunu açıkladı.