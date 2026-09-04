SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026-2027: MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı? Öğretmen ve şube bilgileri nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. 1. sınıf öğrencileri ise uyum haftası kapsamında 7 Eylül'de ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken şube ve öğretmen belirleme sürecine çevrildi. İlkokul 1. sınıf şubeleri ve öğretmenleri ile 5. sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek olup veliler şube ve öğretmen bilgilerini e-Okul ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026-2027 sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama e-Okul VBS ekranı...
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kalırken gözler sınıf ve öğretmen belirleme kura sürecine çevrildi. Bu yıl da ilkokul 1. sınıf şubeleri ve öğretmenleri ile ortaokul 5. sınıf şubeleri kura yöntemiyle belirleniyor. Çocuklarının hangi şubede eğitim alacağını ve sınıf öğretmeninin kim olacağını merak eden veliler, ‘’1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?’’ sorularına yanıt arıyor. Şube ve öğretmen belirleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılacak. İşte 2026-2027 1. ve 5. sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama e-Okul VBS ekranı...
1. SINIF VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURALARI ÇEKİLİYOR!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönergesine göre 1. sınıf şubeleri ve öğretmenleri ile 5. sınıf şubeleri, uyum haftasının başlamasından önceki 3 iş günü içinde kura yöntemiyle belirlenecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum eğitimlerinin 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle kura işlemleri, 2-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Şube ve öğretmen belirleme süreci, MEB'in elektronik kura sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen sınıf ve öğretmen belirleme kuralarının sonuçları, her okulun kendi belirlediği takvime göre farklı tarihlerde açıklanabiliyor. Bu nedenle tüm okullar için geçerli tek bir açıklama tarihi bulunmuyor.
Bazı okullar kura sonuçlarını doğrudan okul yönetimi veya e-Okul üzerinden duyururken, bazı okullar ise sonuçları okulun internet sitesi ya da resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabiliyor.
Sınıf ve öğretmen belirleme kura sonuçlarının 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar açıklanması bekleniyor. Velilerin, öğrencilerinin kayıtlı olduğu okulun resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
2026-2027 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin eğitim göreceği şube ve sınıf öğretmenlerinin isimleri e-Okul sistemine aktarılacak.
Veliler, T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleri ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yaparak çocuklarının öğretmen, sınıf ve şube bilgilerini öğrenebilecek.
Okul yönetimleri de kura sonuçlarını ilan ederek velileri bilgilendirecek.
ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Şube değişikliği talebinde bulunan velilerin talepleri e-Okul üzerinden aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:
a)Velinin şube değişikliği talebi halinde yapılacaklar
1) Veli geçerli bir gerekçe ile şube değişikliği için yazılı talepte bulunabilir.
2) Okul müdürlüklerince, öğrenci ve velilerine eğitim ve öğretim yılı içerisinde sadece 1 (bir) defaya mahsus şube değiştirme haklarının bulunduğu, şube değişikliği yapılan öğrencilerin önceki şubelerine tekrar dönemeyeceklerine dair bilgilendirme yapılacaktır.
3) Okul müdürlüklerince, şube değiştirme talebi bulunan velilerin yazılı talepleri rehberlik servislerine yönlendirilecektir.
4) Rehberlik servisince yapılan değerlendirme sonucunda, şube değişikliği talebi uygun görülenler hakkında hazırlanan gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri, dilekçe alındıktan sonraki en geç 5 (beş) iş gününü takip eden ilk perşembe günü mesai bitimine kadar okul müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.
5) Okul müdürlüklerince her hafta cuma günü mesai bitimine kadar “Rehberlik Servisince Onaylanan Öğrenci Şube Değiştirme” ekranı üzerindeki sınıf/şube listesinde işlem yapılacak öğrenci seçilerek “Şube Değişikliği Onaylanan Öğrencinin Yeni Şubesini Belirle” butonu kullanılmak suretiyle e-Okul tarafından otomatik olarak yeni şubeye aktarılacaktır.
6) Okulda rehberlik servisinin bulunmaması durumunda rehberlik servisinin yapması gereken iş ve işlemler rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri tarafından yürütülecektir.
7) Öğrenci velilerinden yazılı olarak gelen şube değişikliği talep dilekçesi, rehberlik servislerinin gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri ve benzeri tüm evraklar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gizlilik esaslarına riayet edilerek en az 4 (dört) yıl boyunca okul müdürlüklerince saklı tutulacaktır.