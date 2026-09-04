SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026-2027: MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları açıklandı mı? Öğretmen ve şube bilgileri nasıl öğrenilir?

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen sınıf ve öğretmen belirleme kuralarının sonuçları, her okulun kendi belirlediği takvime göre farklı tarihlerde açıklanabiliyor. Bu nedenle tüm okullar için geçerli tek bir açıklama tarihi bulunmuyor.

Bazı okullar kura sonuçlarını doğrudan okul yönetimi veya e-Okul üzerinden duyururken, bazı okullar ise sonuçları okulun internet sitesi ya da resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabiliyor.

Sınıf ve öğretmen belirleme kura sonuçlarının 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar açıklanması bekleniyor. Velilerin, öğrencilerinin kayıtlı olduğu okulun resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.