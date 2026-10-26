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        Haberler Bilgi Sivas Gemerek’te deprem! 26 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

        Sivas Gemerek’te deprem! 26 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 26 Ekim Pazartesi günü saat 04:18'de Sivas Gemerek'te 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Ekim 2026 Pazartesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 14:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün Akdeniz, Girit Adası’nda meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi’nde de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 26 Ekim Pazartesi günü ise Sivas Gemerek’te bir sarsıntı yaşandı. Peki, 26 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu? İşte, 26 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…

        2

        SİVAS 2.7 İLE SALLANDI!

        AFAD son depremler listesi verilerine göre Sivas Gemerek’te deprem meydana geldi. Saat 04:18’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 2.7 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 km olarak açıklandı.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.26 04:36:48 40.2380 42.0395 6.7 -.- 1.3 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
        2026.10.26 04:33:59 39.6577 41.3747 8.5 -.- 2.1 -.- DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
        2026.10.26 04:30:37 39.8532 27.3477 4.3 -.- 1.4 -.- GUNDOGDU-YENICE (CANAKKALE) İlksel
        2026.10.26 04:18:08 39.1378 36.3703 5.0 -.- 2.8 -.- YENIKOY-GEMEREK (SIVAS) İlksel
        2026.10.26 03:34:52 37.0648 28.9340 5.4 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
        2026.10.26 03:15:46 39.2275 28.1393 8.9 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.26 02:41:29 35.6980 29.3570 7.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.26 02:28:57 39.9440 25.9410 5.3 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.26 02:10:41 38.5090 26.7853 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.26 02:09:36 38.5018 26.7058 12.3 -.- 1.4 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel
        2026.10.26 02:05:09 38.4703 26.6497 17.8 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.26 01:50:30 37.0373 28.9082 12.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
        2026.10.26 01:38:27 39.3477 40.4963 1.2 -.- 1.4 -.- AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
        2026.10.26 01:31:54 39.8187 24.3503 13.3 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.10.26 01:25:58 37.4485 38.6302 2.3 -.- 1.7 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) İlksel
        2026.10.26 01:15:23 36.0050 26.8235 21.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.26 01:13:48 37.0313 28.9948 15.4 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
        2026.10.26 00:44:59 38.2512 37.7078 18.1 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
        2026.10.26 00:24:39 40.1762 31.7600 5.0 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

        4

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-26 05:41:28 38.75733 36.53567 6.98 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-10-26 05:36:36 38.46617 37.95367 6.96 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
        2026-10-26 05:32:38 37.32983 28.4095 7.02 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
        2026-10-26 05:08:40 38.947 38.53267 6.95 ML 1.5 Arapgir (Malatya)
        2026-10-26 04:57:20 39.20283 33.27717 6.98 ML 0.9 Şereflikoçhisar (Ankara)
        2026-10-26 04:52:56 40.0935 37.3275 6.75 ML 1.1 Hafik (Sivas)
        2026-10-26 04:48:40 37.74233 36.142 6.77 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-26 04:33:58 39.618 41.38433 6.96 ML 2.1 Tekman (Erzurum)
        2026-10-26 04:18:08 39.18183 36.34767 6.89 ML 2.7 Gemerek (Sivas)
        2026-10-26 03:49:41 39.212 27.9265 8.52 ML 0.8 Kırkağaç (Manisa)
        2026-10-26 03:34:52 37.02267 28.91517 15.18 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-26 03:15:46 39.23267 28.14467 6.87 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-26 02:47:46 39.18967 36.3105 15.31 ML 1.7 Gemerek (Sivas)
        2026-10-26 02:41:31 35.83483 29.28483 34.32 ML 1.5 Akdeniz - [48.97 km] Kaş (Antalya)
        2026-10-26 02:30:13 37.57467 37.40217 10.99 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
        2026-10-26 02:10:41 38.49567 26.68833 8.08 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.99 km] Karaburun (İzmir)
        2026-10-26 02:09:37 38.49267 26.68817 6.33 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.11 km] Karaburun (İzmir)
        2026-10-26 02:05:38 38.48917 26.699 7.05 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
        2026-10-26 02:05:10 38.49367 26.6855 9.16 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.86 km] Karaburun (İzmir)
        2026-10-26 02:01:54 38.04433 29.193 9.15 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
        2026-10-26 01:56:15 36.98483 28.31317 7.0 ML 0.8 Marmaris (Muğla)
        2026-10-26 01:50:30 37.0225 28.9215 17.24 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-26 01:38:28 39.385 40.53983 6.99 ML 0.9 Yedisu (Bingöl)
        2026-10-26 01:36:44 37.01983 28.92633 7.0 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-26 01:35:34 37.6975 35.41367 7.0 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)
        2026-10-26 01:27:54 37.0295 28.90517 7.0 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-26 01:25:59 37.47233 38.62233 0.1 ML 1.7 Karaköprü (Şanlıurfa)
        2026-10-26 01:21:56 39.181 27.97067 6.06 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
        2026-10-26 01:13:47 37.023 28.92233 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-26 00:45:00 38.27417 37.72667 9.59 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
        2026-10-26 00:24:39 40.17783 31.79033 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
        2026-10-26 00:22:57 40.84183 31.5285 15.83 ML 1.4 Merkez (Bolu)
        6

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        #Deprem
        #AFAD
        #Kandilli
        #son depremler listesi
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