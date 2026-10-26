Sivas Gemerek’te deprem! 26 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 26 Ekim Pazartesi günü saat 04:18'de Sivas Gemerek'te 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Ekim 2026 Pazartesi son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün Akdeniz, Girit Adası’nda meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi’nde de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 26 Ekim Pazartesi günü ise Sivas Gemerek’te bir sarsıntı yaşandı. Peki, 26 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu? İşte, 26 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…
SİVAS 2.7 İLE SALLANDI!
AFAD son depremler listesi verilerine göre Sivas Gemerek’te deprem meydana geldi. Saat 04:18’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 2.7 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 km olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.26 04:36:48 40.2380 42.0395 6.7 -.- 1.3 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.10.26 04:33:59 39.6577 41.3747 8.5 -.- 2.1 -.- DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2026.10.26 04:30:37 39.8532 27.3477 4.3 -.- 1.4 -.- GUNDOGDU-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2026.10.26 04:18:08 39.1378 36.3703 5.0 -.- 2.8 -.- YENIKOY-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2026.10.26 03:34:52 37.0648 28.9340 5.4 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.10.26 03:15:46 39.2275 28.1393 8.9 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.26 02:41:29 35.6980 29.3570 7.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.26 02:28:57 39.9440 25.9410 5.3 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.26 02:10:41 38.5090 26.7853 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.26 02:09:36 38.5018 26.7058 12.3 -.- 1.4 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2026.10.26 02:05:09 38.4703 26.6497 17.8 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.26 01:50:30 37.0373 28.9082 12.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.10.26 01:38:27 39.3477 40.4963 1.2 -.- 1.4 -.- AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2026.10.26 01:31:54 39.8187 24.3503 13.3 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.26 01:25:58 37.4485 38.6302 2.3 -.- 1.7 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) İlksel
2026.10.26 01:15:23 36.0050 26.8235 21.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.26 01:13:48 37.0313 28.9948 15.4 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.10.26 00:44:59 38.2512 37.7078 18.1 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.10.26 00:24:39 40.1762 31.7600 5.0 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ