Sivas Gemerek’te deprem! 26 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün Akdeniz, Girit Adası’nda meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi’nde de 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 26 Ekim Pazartesi günü ise Sivas Gemerek’te bir sarsıntı yaşandı. Peki, 26 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce nerede deprem oldu? İşte, 26 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…