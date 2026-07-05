SON DAKİKA 5 TEMMUZ EN SON DEPREMLER LİSTESİ || Az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde?
5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla hem çevremizde hem de farklı bölgelerde meydana gelen depremler dikkat çekmeye başladı. Yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Temmuz itibariyle bugünkü son depremler.
Giriş: 2026-07-05 09:25:14 Güncelleme:
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5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla hem çevremizde hem de farklı bölgelerde meydana gelen depremler dikkat çekmeye başladı. Yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, “Deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde?” sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Temmuz itibariyle bugünkü son depremler.
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EN SON NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Bugün itibarıyla 3 ve üzeri büyüklükte herhangi bir deprem kaydedilmedi. Gün içinde yaşanan sarsıntıların ise düşük şiddetli olduğu ve hissedilir düzeye ulaşmadığı değerlendiriliyor.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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