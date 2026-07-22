Akaryakıta zam geliyor 23 Temmuz 2026: Benzine ne kadar zam gelecek? Motorine zam var mı?
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından akaryakıtta zam beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Araç sahipleri, zamlı fiyatların pompaya ne zaman yansıyacağını ve güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, benzine zam ne zaman gelecek, benzine ne kadar zam yapılacak, motorine zam var mı? İşte 22 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatlarına ilişkin son gelişmeler...
Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün 90 dolar seviyesini aşmasının ardından benzin grubunda fiyat artışı beklentisi güçlendi. Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarına 23 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılması bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek, zam pompaya ne zaman yansıyacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
BENZİNE ZAM MI GELİYOR?
Evet. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam yapılması bekleniyor.
Zammın yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni fiyatlar gece yarısından sonra pompaya yansıyacak. Kesin fiyatlar ise dağıtım şirketleri tarafından illere göre güncellenecek.
BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
Benzin grubunda beklenen fiyat artışının 1 lira 23 kuruş olması öngörülüyor.
Bu artışla birlikte benzin litre fiyatları, il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterecek. Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatı, döviz kuru, Brent petrol fiyatı ile vergi unsurlarına bağlı olarak hesaplanıyor.
MOTORİNE ZAM VAR MI?
Mevcut bilgilere göre motorin fiyatlarında herhangi bir zam beklenmiyor.
Sektör kaynakları, şu an için yalnızca benzin grubunda fiyat artışı öngörüldüğünü, motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik bulunmadığını belirtiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2026
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 65.71 TL
Motorin: 74.27 TL
LPG: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 65.56 TL
Motorin: 74.12 TL
LPG: 30.59 TL