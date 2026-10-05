SON DAKİKA: GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ! Oyuncu Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, neden öldü? İşte Göksel Arsoy filmleri

GÖKSEL ARSOY KİMDİR? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy'un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti.

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle, 1957'de Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" filminde kamera karşısına geçti.

1958'de "Kelepçe", 1959'da ise "Samanyolu" filminde rol aldı. "Samanyolu" ile geniş kitlelerce tanınan Arsoy, birçok yapımda Belgin Doruk'la başrolleri paylaştı.

Arsoy'a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen "Altın Çocuk" lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. Özellikle 1960'lı yılların ilk yarısında çok sayıda filmde oynayan sanatçının öne çıkan yapımları arasında "Taş Bebek", "Bulunmaz Uşak" ve "Şafak Bekçileri" yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurarak yapımcılık da yapan Arsoy, 2017'de yayımlanan "Altın Çocuk" adlı otobiyografisinde hayatını anlattı.

1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu. Oğlu Gökhan Arsoy da babası gibi oyunculuğu seçti.