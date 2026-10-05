SON DAKİKA: GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ! Oyuncu Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, neden öldü? İşte Göksel Arsoy filmleri
Son dakika haberine göre, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy'dan acı haber geldi. Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Arsoy'un vefat haberi, sinema dünyasını yasa boğarken Göksel Arsoy'un hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...
Göksel Arsoy hayatını kaybetti. "Altın çocuk" lakabıyla bilinen Yeşilçam’ın usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, kızı Aşkım Arsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vefat haberi sonrası ‘’Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Arsoy için 7 Ekim Çarşamba günü cenaze töreni düzenlenecek. İşte, Göksel Arsoy’un hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…
GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusunun vefat haberi, sinema dünyasında üzüntü yarattı.
Acı haberi kızı Aşkım Arsoy, sosyal medya hesabından yaptığı payşalımla duyurdu. Arsoy, paylaşımında "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Göksel Arsoy'un cenaze töreni 7 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek.
Usta oyuncu Mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.
GÖKSEL ARSOY NEDEN ÖLDÜ?
Göksel Arsoy'un ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
GÖKSEL ARSOY KİMDİR? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ
Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy'un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti.
Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle, 1957'de Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" filminde kamera karşısına geçti.
1958'de "Kelepçe", 1959'da ise "Samanyolu" filminde rol aldı. "Samanyolu" ile geniş kitlelerce tanınan Arsoy, birçok yapımda Belgin Doruk'la başrolleri paylaştı.
Arsoy'a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen "Altın Çocuk" lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. Özellikle 1960'lı yılların ilk yarısında çok sayıda filmde oynayan sanatçının öne çıkan yapımları arasında "Taş Bebek", "Bulunmaz Uşak" ve "Şafak Bekçileri" yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurarak yapımcılık da yapan Arsoy, 2017'de yayımlanan "Altın Çocuk" adlı otobiyografisinde hayatını anlattı.
1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu. Oğlu Gökhan Arsoy da babası gibi oyunculuğu seçti.