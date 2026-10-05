Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi SON DAKİKA: GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ! Oyuncu Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, neden öldü? İşte Göksel Arsoy filmleri

        SON DAKİKA: GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ! Oyuncu Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, neden öldü? İşte Göksel Arsoy filmleri

        Son dakika haberine göre, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy'dan acı haber geldi. Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Arsoy'un vefat haberi, sinema dünyasını yasa boğarken Göksel Arsoy'un hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü, hangi filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Göksel Arsoy hayatını kaybetti. "Altın çocuk" lakabıyla bilinen Yeşilçam’ın usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, kızı Aşkım Arsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vefat haberi sonrası ‘’Göksel Arsoy kimdir, kaç yaşındaydı?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Arsoy için 7 Ekim Çarşamba günü cenaze töreni düzenlenecek. İşte, Göksel Arsoy’un hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

        2

        GÖKSEL ARSOY HAYATINI KAYBETTİ

        Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.

        Yeşilçam'ın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusunun vefat haberi, sinema dünyasında üzüntü yarattı.

        Acı haberi kızı Aşkım Arsoy, sosyal medya hesabından yaptığı payşalımla duyurdu. Arsoy, paylaşımında "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

        Göksel Arsoy'un cenaze töreni 7 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek.

        Usta oyuncu Mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.

        3

        GÖKSEL ARSOY NEDEN ÖLDÜ?

        Göksel Arsoy'un ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        4

        GÖKSEL ARSOY KİMDİR? İŞTE HAYATI VE KARİYERİ

        Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy'un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti.

        Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle, 1957'de Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" filminde kamera karşısına geçti.

        1958'de "Kelepçe", 1959'da ise "Samanyolu" filminde rol aldı. "Samanyolu" ile geniş kitlelerce tanınan Arsoy, birçok yapımda Belgin Doruk'la başrolleri paylaştı.

        Arsoy'a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen "Altın Çocuk" lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. Özellikle 1960'lı yılların ilk yarısında çok sayıda filmde oynayan sanatçının öne çıkan yapımları arasında "Taş Bebek", "Bulunmaz Uşak" ve "Şafak Bekçileri" yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurarak yapımcılık da yapan Arsoy, 2017'de yayımlanan "Altın Çocuk" adlı otobiyografisinde hayatını anlattı.

        1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu. Oğlu Gökhan Arsoy da babası gibi oyunculuğu seçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göksel Arsoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!