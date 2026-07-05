Süper Loto sonuçları açıklandı 5 Temmuz 2026 Pazar: Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
5 Temmuz 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından binlerce kişi kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 5 Temmuz 2026 Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler? İşte 5 Temmuz 2026 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...
5 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Çekilişin ardından vatandaşlar kazandıran numaraları öğrenmek ve kuponlarını kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan sonuçlarla birlikte ikramiye kazandıran rakamlar da belli oldu. Peki 5 Temmuz 2026 Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Temmuz 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar kuponlarını resmi sonuç sorgulama ekranı aracılığıyla kontrol edebiliyor.
5 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
5 Temmuz 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar çekilişin tamamlanmasının ardından açıklandı.
Kazandıran numaralar:
40 - 41 - 46 - 52 - 57 - 60
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama işlemleri Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden yapılabiliyor. Çekiliş tarihi ve kupon bilgileri girilerek ikramiye durumu kolayca öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.