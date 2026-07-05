5 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Çekilişin ardından vatandaşlar kazandıran numaraları öğrenmek ve kuponlarını kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan sonuçlarla birlikte ikramiye kazandıran rakamlar da belli oldu. Peki 5 Temmuz 2026 Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...