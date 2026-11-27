Kağıthane'de tamirciyi bagaja bindiremeyince darbedip araçla kaçırdılar iddiası; 2 şüpheli tutuklandı

KAĞITHANE'de polis ekipleri, durdurdukları 3 kişinin götürdükleri motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti tamir eden Suriye uyruklu Moussa El A.'nın, aracı sattığı iddiasıyla çalıştığı depoya gelenler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği öne sürüldü. El A.'yı otomobilin bagajına... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de polis ekipleri, durdurdukları 3 kişinin götürdükleri motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti tamir eden Suriye uyruklu Moussa El A.'nın, aracı sattığı iddiasıyla çalıştığı depoya gelenler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği öne sürüldü. El A.'yı otomobilin bagajına sokmaya çalışan grup, başarılı olamayınca arbede sırasında El A.'yı iddiaya göre zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Şüphelilerin elinden kurtulan El A., şikayetçi oldu. Yusuf Bilal Y. ve Vedat Y. tutuklandı.(DHA) Daha Az Göster