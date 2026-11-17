Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Salı Süper Loto sonucu sorgula ekranı
Süper Loto'da haftanın merakla beklenen çekilişi için geri sayım başladı. 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde kupon sahipleri kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı belli olacak. Talihliler, çekiliş tamamlandıktan sonra biletlerini sonuç sorgulama ekranından kontrol edebilecek. Peki, 17 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri ve büyük ikramiye devretti mi? İşte Süper Loto çekiliş saati, büyük ikramiye tutarı ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler.
Süper Loto’nun 17 Kasım 2026 tarihli çekilişi öncesinde gözler Milli Piyango sonuç ekranına çevrildi. Haftanın Salı çekilişinde milyonlarca liralık büyük ikramiye için 6 şanslı numara belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı duyurulacak. Peki, 17 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, bilet sorgulama nasıl yapılacak? İşte çekiliş öncesinde bilinmesi gerekenler ve Süper Loto sonuçlarını öğrenme yolları.
17 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto çekilişi henüz açıklanmadı. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden ilan edilecek.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Süper Loto’nun 17 Kasım 2026 Salı günü yapılacak 138. çekilişi saat 21.30’da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazandıran 6 numara ve ikramiye dağılımı belli olacak.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.