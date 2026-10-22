TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026: TCDD 166 daimi işçi alımı başvuru şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

Demiryollarında iş sahibi olmak isteyenler için 166 kişilik yeni personel alımında başvuru süreci başladı. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından açılan daimi işçi kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar, 26 Ekim 2026 tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. KPSS puanı şartının bulunmadığı alım sürecinde, adayların hangi koşulları taşıması gerektiği ve kontenjanların hangi meslek gruplarına ayrıldığı merak ediliyor. Peki, TCDD 166 işçi alımı başvuruları nereden yapılır, başvuru için hangi belgeler gerekiyor? Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte TCDD personel alımında kadro dağılımı, başvuru kriterleri ve adayların bilmesi gereken ayrıntılar...