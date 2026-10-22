TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026: TCDD 166 daimi işçi alımı başvuru şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için yeni istihdam fırsatı duyuruldu. Kurum, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere KPSS puanı aranmaksızın 166 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Personel alımına ilişkin detayları öğrenmek isteyen adaylar, başvuru sürecini ve adaylarda aranan kriterleri araştırıyor. Peki, TCDD 166 işçi alımına kimler başvurabilecek, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Kadrolara göre kontenjan dağılımı nasıl olacak, noter kurası ne zaman çekilecek? İşte TCDD işçi alımı başvuru şartları ve sürece ilişkin merak edilen tüm bilgiler...
Demiryollarında iş sahibi olmak isteyenler için 166 kişilik yeni personel alımında başvuru süreci başladı. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından açılan daimi işçi kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar, 26 Ekim 2026 tarihine kadar İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. KPSS puanı şartının bulunmadığı alım sürecinde, adayların hangi koşulları taşıması gerektiği ve kontenjanların hangi meslek gruplarına ayrıldığı merak ediliyor. Peki, TCDD 166 işçi alımı başvuruları nereden yapılır, başvuru için hangi belgeler gerekiyor? Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte TCDD personel alımında kadro dağılımı, başvuru kriterleri ve adayların bilmesi gereken ayrıntılar...
TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli illerindeki iş yerlerinde görevlendirmek üzere 166 daimi işçi istihdam edecek. Yeni personel alımı kapsamında mekaniker, elektrikçi, teknisyen, kaynakçı ve tren teşkil işçisi başta olmak üzere farklı meslek dallarında kadrolar açıldı. KPSS puanı zorunluluğu bulunmayan alımlarda adayların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.
İŞKUR üzerinden yürütülen başvuru süreci 21 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, işlemlerini 26 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek başvuru dönemi içerisinde tamamlayabilecek. İşe alınacak personel, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak. Belirlenen takvimin dışında yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.
TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
TCDD Taşımacılık AŞ bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) e-Şube platformu aracılığıyla çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, "Açık İş İlanları" sekmesinden TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait güncel ilanları görüntüleyerek kendilerine uygun pozisyonları tercih edebilecek.
Başvuru sırasında adayların öğrenim durumları ve sahip oldukları mesleki niteliklerle örtüşen kadroları seçmeleri gerekiyor. Alım sürecinde her kişiye yalnızca tek bir iş yeri ve meslek kolu için başvuru hakkı tanınıyor. Ayrıca il ve ilçe bazında açılan kontenjanlarda, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan resmi ikamet bilgileri esas alınacak.
TCDD İŞÇİ ALIMI 2026 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak.
- Erkek aday olmak.
- Başvurulan meslek için belirtilen lise veya dengi okulun ilgili alanından mezun olmak.
- Ön lisans veya lisans mezunu olmamak.
- Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve ilgili mevzuatta belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.
- İlan edilen işyerinin bulunduğu il veya ilçeye ilişkin ikamet koşullarını karşılamak.
- Gece ve vardiyalı çalışma düzenine uygun olmak.
- Görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak ve tehlikeli işler sınıfında çalışabileceğini belgelemek.
- Başvuru sırasında yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atama işlemleri yapılmayacak. Ataması gerçekleştirilmiş olsa dahi şartları taşımadığı belirlenen adayların işlemleri iptal edilebilecek.
TCDD 166 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
TCDD Taşımacılık AŞ'nin 166 daimi işçi alımı için belirlediği kontenjanlar, sekiz ayrı meslek dalına dağıtıldı. Personel ihtiyacının en yüksek olduğu alan, 41 kişilik kontenjanla lokomotif mekanikerliği oldu. Bu kadroyu 29 kişilik alımla elektrikçi ve 22 kişilik kontenjanla vagon mekanikeri takip etti. Diğer pozisyonlar için de farklı sayılarda personel istihdam edilmesi planlanıyor.
TCDD 166 işçi alımında mesleklere göre kontenjan dağılımı şöyle:
Mekaniker – Lokomotif: 41
Elektrikçi (Genel): 29
Mekaniker – Vagon: 22
Elektronik İşçisi (Tren): 18
Tesviyeci: 18
Makine Teknisyeni – Motor ve Makine: 16
Tren Teşkil İşçisi: 14
Kaynakçı: 8
Toplam: 166
Adayların başvuracakları kadroya ilişkin mezuniyet alanlarını ve mesleki yeterlilik şartlarını İŞKUR ilanları üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
TCDD 166 İŞÇİ ALIMINDA KPSS PUANI İSTENİYOR MU?
TCDD Taşımacılık AŞ'nin 166 sürekli işçi istihdamına yönelik başvurularında adaylardan KPSS puanı talep edilmeyecek. İlanda belirtilen kriterleri karşılayan kişiler, noter gözetiminde gerçekleştirilecek kura yöntemiyle değerlendirilecek. Çekiliş sonucunda 166 kişilik kontenjana karşılık gelecek sayıda asıl aday belirlenecek. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde değerlendirmeye alınmak üzere asıl aday sayısının dört katı kadar yedek aday seçilecek.
TCDD İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TCDD Taşımacılık AŞ'nin yeni personel alımında kura tarihi ve saati de açıklandı. Buna göre noter huzurundaki çekiliş, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da kurumun Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek.
Kurada ismi çıkan adaylar için sonraki aşamada evrak teslimi ve uygunluk kontrolleri yapılacak. Bu süreçte başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve ilan kapsamında aranan şartların karşılanıp karşılanmadığı incelenecek. Gerekli belgeleri belirtilen süre içerisinde sunmayan veya başvuru kriterlerine uymadığı tespit edilen kişilerin yerine yedek listedeki adaylar değerlendirmeye alınacak.
Kura sonuçları, evrak teslim takvimi ve işe yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgilendirmeler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet adresinden adayların erişimine sunulacak.