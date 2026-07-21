Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Sekreterlik kontenjan, başarı sıralaması ve taban puanları tablosu

        Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Sekreterlik kontenjan, başarı sıralaması ve taban puanları tablosu

        Sağlık alanında ön lisans tercihleri arasında öne çıkan bölümlerden biri olan Tıbbi Sekreterlik, adayların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tercih döneminde merak edilen kontenjan, başarı sıralaması ve taban puan bilgileri ise her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte, Tıbbi Sekreterlik kontenjan, başarı sıralaması ve taban puanları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sağlık alanında ön lisans tercihleri arasında öne çıkan bölümlerden biri olan Tıbbi Sekreterlik, adayların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tercih döneminde merak edilen kontenjan, başarı sıralaması ve taban puan bilgileri ise her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte, Tıbbi Sekreterlik kontenjan, başarı sıralaması ve taban puanları tablosu...

        2

        TIBBİ SEKRETRLİK TABAN PUANLARI 2026

        2026 yılına ilişkin üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmış değil. Her yıl olduğu gibi bu veriler, YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından güncellenerek netlik kazanacak. 2026’ya ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları da tercih ve yerleştirme işlemleri bittikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

        Tercih döneminde adaylar, genellikle bir önceki yılın verilerini referans alarak listelerini oluşturuyor. Bu kapsamda, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan detaylarına ilgili tablolar üzerinden ulaşabilirsiniz.

        3

        TIBBİ SEKRETRLİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLA

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Arı sokması çocuklarda ne zaman tehlikeli olur?

        Arı sokması çocuklarda ne zaman tehlikeli olur?

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Bebeğini kaybetti
        Bebeğini kaybetti
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam