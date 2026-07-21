Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Sekreterlik kontenjan, başarı sıralaması ve taban puanları tablosu
Sağlık alanında ön lisans tercihleri arasında öne çıkan bölümlerden biri olan Tıbbi Sekreterlik, adayların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tercih döneminde merak edilen kontenjan, başarı sıralaması ve taban puan bilgileri ise her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte, Tıbbi Sekreterlik kontenjan, başarı sıralaması ve taban puanları tablosu...
Sağlık alanında ön lisans tercihleri arasında öne çıkan bölümlerden biri olan Tıbbi Sekreterlik, adayların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tercih döneminde merak edilen kontenjan, başarı sıralaması ve taban puan bilgileri ise her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte, Tıbbi Sekreterlik kontenjan, başarı sıralaması ve taban puanları tablosu...
TIBBİ SEKRETRLİK TABAN PUANLARI 2026
2026 yılına ilişkin üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmış değil. Her yıl olduğu gibi bu veriler, YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından güncellenerek netlik kazanacak. 2026’ya ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları da tercih ve yerleştirme işlemleri bittikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
Tercih döneminde adaylar, genellikle bir önceki yılın verilerini referans alarak listelerini oluşturuyor. Bu kapsamda, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan detaylarına ilgili tablolar üzerinden ulaşabilirsiniz.