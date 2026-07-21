Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Sekreterlik kontenjan, başarı sıralaması ve taban puanları tablosu

TIBBİ SEKRETRLİK TABAN PUANLARI 2026

2026 yılına ilişkin üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmış değil. Her yıl olduğu gibi bu veriler, YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından güncellenerek netlik kazanacak. 2026’ya ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları da tercih ve yerleştirme işlemleri bittikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Tercih döneminde adaylar, genellikle bir önceki yılın verilerini referans alarak listelerini oluşturuyor. Bu kapsamda, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan detaylarına ilgili tablolar üzerinden ulaşabilirsiniz.