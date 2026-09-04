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        Haberler Bilgi Gündem Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

        Bakan Kurum duyurdu! TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

        TOKİ kiralık konut projesinde İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin sosyal konut için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında ilk teslimlerin eylül ayında yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Kurum, kiralık konut projesinin son şartlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ve başvuru koşullarının daha sonra kamuoyuna duyurulacağını belirtti. TOKİ'nin ilk kez uygulayacağı kiralık sosyal konut modeliyle İstanbul'da yüksek kira yükünün azaltılması ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Projede konutların Anadolu ve Avrupa yakasında yer alması planlanırken, kiraların bölgedeki piyasa koşullarına göre daha uygun olması bekleniyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır ve 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut şartları neler? İşte TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde başvuru tarihi, şartlar ve kira bedellerine tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        TOKİ'nin 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakan Murat Kurum, yaptığı son açıklamada konutların önemli bir bölümünün eylül ayında teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Kurum, “15 bin kiralık konut projesinden bir kısmının teslimini İstanbul'da eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Bakanın açıklamasına göre projenin başvuru şartları ve kiralama kriterleri henüz nihai olarak kamuoyuna açıklanmış değil. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvurusu ne zaman başlayacak ve kiralık konutlardan kimler yararlanabilecek? İşte 2026 TOKİ kiralık sosyal konut projesinde şu ana kadar açıklanan detaylar...

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        TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Bakan Murat Kurum'un son açıklaması, projenin şartlarının belirlenme aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor. Kurum, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son şartları sunacaklarını ve hangi şartlar dahilinde başvuru yapılabileceğinin Cumhurbaşkanı tarafından ilan edileceğini açıkladı.

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        TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        TOKİ'nin mevcut sosyal konut uygulamalarında başvurular proje ve kampanyaya göre e-Devlet, yetkili bankalar veya TOKİ'nin ilan ettiği başvuru kanalları üzerinden alınabiliyor. Ancak İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin başvuru yöntemi henüz resmi olarak açıklanmadı.

        Bu nedenle vatandaşların sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvuru formlarına itibar etmemesi gerekiyor. Başvuru yöntemi, tarihleri ve gerekli belgeler TOKİ veya Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinleşecek.

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        TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT ŞARTLARI NELER?

        Kiralık sosyal konut projesinin kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Bakan Kurum'un açıklamasında da özellikle şartların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

        Bununla birlikte daha önce yapılan açıklamalarda projenin özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik olacağı ve kentsel dönüşüm sürecinde konut ihtiyacı bulunan vatandaşların da öncelikli gruplar arasında değerlendirilebileceği ifade edilmişti. TOKİ Başkanı Levent Sungur da kiralık konut uygulamasının dar gelirli grupları hedeflediğini ve ikamet şartı içeren bir kampanya çerçevesinde uygulanacağını açıklamıştı.

        Ancak gelir sınırı, yaş şartı, İstanbul'da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane halkı kriterleri gibi ayrıntılar için henüz yeni projenin resmi başvuru ilanının beklenmesi gerekiyor.

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        TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?

        TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kira bedellerinin piyasa fiyatlarının altında tutulması planlanıyor. Daha önce Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, örnek olarak bölgede 30 bin lira kira bedeli bulunması halinde konutların bunun yarısı veya daha altında bir bedelle kiralanabileceği belirtilmişti.

        Bu açıklamaya göre kira bedellerinin sabit tek bir rakam üzerinden belirlenmesi yerine, konutun bulunduğu bölgedeki rayiç kira seviyesine göre hesaplanması gündemde. Bu nedenle “TOKİ kiralık konut kirası 10 bin TL olacak” gibi kesin rakamlar üzerinden yapılan paylaşımlara şu aşamada temkinli yaklaşmak gerekiyor.

        Resmî kira bedelleri ve hesaplama yöntemi, projenin nihai şartlarının açıklanmasıyla netleşecek.

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        TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT NEREDE OLACAK?

        İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konutun Anadolu ve Avrupa yakasında hayata geçirilmesi planlanıyor. TOKİ'nin resmi açıklamasına göre proje yalnızca İstanbul'da uygulanacak ve 15 bin konutla sınırlı olacak.

        Konutların özellikle yüksek kira baskısının bulunduğu İstanbul'da dar gelirli vatandaşların daha uygun fiyatlarla kiralık konuta erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

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        TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YIL KİRALANACAK?

        Projeye ilişkin daha önce paylaşılan bilgilerde kiralık konutların ilk etapta 3 yıllık süreyle vatandaşlara kiralanmasının planlandığı belirtilmişti. TOKİ tarafından yürütülecek modelde konutların yönetim, bakım ve işletme süreçlerinin de kamu tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

        Ancak kira sözleşmesinin yenilenmesi, hak sahipliğinin devam şartları ve 3 yıllık sürenin sonunda uygulanacak sistem gibi ayrıntılar için resmi başvuru ve kiralama şartlarının açıklanması bekleniyor.

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        TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        Bakan Murat Kurum'un son açıklamasına göre 15 bin kiralık konut projesindeki konutların bir bölümünün İstanbul'da Eylül 2026 içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor. Kurum, konutların yapımının tamamlandığını ve ilk konutların İstanbullu vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı.

        Başvuru sürecinin ise teslim takvimiyle birlikte veya hemen öncesinde netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai şartları açıklamasının ardından TOKİ kiralık konut başvurusu, kura veya tahsis yöntemi ve diğer ayrıntıların kesinlik kazanması bekleniyor.

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        #TOKİ
        #toki kiralık konut
        #toki istanbul
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