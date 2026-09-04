TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin mevcut sosyal konut uygulamalarında başvurular proje ve kampanyaya göre e-Devlet, yetkili bankalar veya TOKİ'nin ilan ettiği başvuru kanalları üzerinden alınabiliyor. Ancak İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin başvuru yöntemi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Bu nedenle vatandaşların sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvuru formlarına itibar etmemesi gerekiyor. Başvuru yöntemi, tarihleri ve gerekli belgeler TOKİ veya Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinleşecek.