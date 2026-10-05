TOKİ kiralık konut kurası çekim tarihi: TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte?

TOKİ kiralık konut kurası çekim tarihi merak ediliyor. Proje kapsamında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. İlk etapta 1.071 konut için hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından konutların teslim sürecinin de ekim ayında başlaması planlanıyor. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kura takvimi ne zaman?