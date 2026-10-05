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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ kiralık konut kurası çekim tarihi: TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte?

        TOKİ kiralık konut kurası çekim tarihi: TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte?

        TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından şartları taşıyan vatandaşlar kura çekimi ardından kiralık konutlarına kavuşacak. İlk etapta 1.071 konutun hak sahipleri Ekim ayında gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. Kura çekiminin TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile yapılması öngörülüyor. Peki TOKİ kiralık konut kurası çekim tarihi ne zaman? TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        TOKİ kiralık konut kurası çekim tarihi merak ediliyor. Proje kapsamında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. İlk etapta 1.071 konut için hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından konutların teslim sürecinin de ekim ayında başlaması planlanıyor. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kura takvimi ne zaman?

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        TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

        Koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

        TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Başvurusunun geçerli olup olmadığını kontrol etmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden TOKİ başvuru hizmetine giriş yapabiliyor.

        Sorgulama için e-Devlet Kapısı'nda yer alan “TOKİ Konut / İşyeri Başvuru” hizmeti kullanılabiliyor. Başvuru sahipleri, sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularının durumunu kontrol edebiliyor.

        Kura tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin sonuçların da TOKİ'nin resmi duyuruları ve e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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        İSTSANBUL KİRALIK KONUT DAĞILIMI

        Projenin ilk etabında İstanbul'un farklı ilçelerindeki toplam 1.071 konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

        Konutların bölgelere göre dağılımı şöyle:

        • Bölge: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören — 360 konut
        • Bölge: Maltepe, Tuzla ve Kartal — 330 konut
        • Bölge: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar — 291 konut
        • Bölge: Arnavutköy — 90 konut

        Toplam konut sayısı 1.071'e ulaşıyor.

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