TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul 1.071 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?
TOKİ İstanbul kiralık konut kura sonuçları için gözler ekim ayına çevrildi. 14 Eylül'de başlayan TOKİ kiralık konut başvuruları 25 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. Başvurusunu gerçekleştiren adayların gözü projede hak sahiplerinin ne zaman belirleneceği ve kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına çevrildi. İşte, 2026 TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura tarihi hakkında merak edilenler…
Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:12 Güncelleme:
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TOKİ kura tarihi takvimi, İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruların 25 Eylül 2026'da sona ermesinin ardından gözler hak sahiplerinin belirlenmesine çevrildi. İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceği projede, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2026 TOKİ kiralık konut kura tarihi ve sonuç sorgulama detayları…
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TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ kiralık konut kura çekilişinin Ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. İlk etapta 1.071 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura sürecine ilişkin kesin gün ve saat bilgisi, resmi açıklamayla netleşecek.
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