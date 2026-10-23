TOKİ kura tarihi takvimi, İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruların 25 Eylül 2026'da sona ermesinin ardından gözler hak sahiplerinin belirlenmesine çevrildi. İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceği projede, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2026 TOKİ kiralık konut kura tarihi ve sonuç sorgulama detayları…