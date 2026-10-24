TOKİ’den 61 ilde 725 arsa satışı! 200 bin liradan başlıyor… TOKİ 61 ilde arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde ve ödeme planı nasıl?

TOKİ arsa satışı için beklenen açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı. Konut, ticaret, tarım, turizm ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için ödeme seçenekleri de belli oldu. Peki, TOKİ 61 ilde arsa satışı ne zaman yapılacak, hangi illeri kapsıyor ve ödeme şartları neler? İşte 2026 TOKİ arsa satışı tarihleri ve ödeme koşulları…