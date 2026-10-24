TOKİ’den 61 ilde 725 arsa satışı! 200 bin liradan başlıyor… TOKİ 61 ilde arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde ve ödeme planı nasıl?
TOKİ, Türkiye genelinde arsa sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren yeni satış takvimini açıkladı. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 61 ilde toplam 725 arsa açık artırmayla satışa sunulacak. TOKİ arsa satışı ödeme planı belli oldu. Alıcılara yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sağlanırken belirli taşınmazların peşin alımında yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, 2026 TOKİ 61 ilde arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak ve açık artırmaya nasıl katılınacak? İşte detaylar…
TOKİ arsa satışı için beklenen açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı. Konut, ticaret, tarım, turizm ve sanayi gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için ödeme seçenekleri de belli oldu. Peki, TOKİ 61 ilde arsa satışı ne zaman yapılacak, hangi illeri kapsıyor ve ödeme şartları neler? İşte 2026 TOKİ arsa satışı tarihleri ve ödeme koşulları…
TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ'nin resmi açıklamasına göre arsa satışları, 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma günleri gerçekleştirilecek.
Açık artırmalar, her iki gün de saat 10.30'da başlayacak. Satış toplantıları Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda düzenlenecek.
İhaleye katılmak isteyenler, belirlenen salonlarda bulunabilecekleri gibi internet üzerinden de açık artırmaya katılabilecek.
TOKİ ARSA SATIŞINDA YÜZDE 20 PEŞİNAT VE 48 AY VADE
TOKİ'nin arsa satışında farklı ödeme seçenekleri bulunuyor. Belirlenen taşınmazlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 ay vadeyle arsa sahibi olunabilecek.
Ancak bu ödeme koşulları bütün arsalar için geçerli değil. TOKİ, bazı taşınmazların yalnızca peşin bedelle satılacağını açıkladı.
Vadeli satışa sunulan belirli taşınmazlarda ise peşin ödeme yapılması halinde yüzde 15 indirim uygulanacak. İndirimden yararlanılabilecek arsalar, resmi satış listesinin "Satış Şekli" bölümünde belirtiliyor.
HANGİ TÜR ARSALAR SATIŞA ÇIKARILACAK?
Satış kapsamında farklı kullanım amaçlarına sahip taşınmazlar yer alıyor. TOKİ'nin duyurusuna göre satışa sunulacak arsa türleri arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alanlar bulunuyor. Plansız alan niteliğindeki taşınmazlar da satış listesinde yer alıyor.
Arsa satın almak isteyenlerin, taşınmazın kullanım amacını ve imar durumunu satış listesinden kontrol etmesi gerekiyor.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
TOKİ'nin 725 arsalık satış programı, Türkiye'nin 61 ilini kapsıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Antalya, Muğla, Samsun ve Çanakkale gibi illerde de farklı büyüklüklerde arsalar alıcılarını bekliyor.
TOKİ'nin arsa satışı yapacağı 61 il şöyle:
Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak.
EN FAZLA ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Satış programında en fazla arsanın bulunduğu il 64 taşınmazla Samsun oldu. Samsun'u 52 arsayla Muğla, 38 arsayla Çanakkale takip etti.
Antalya ve Manisa'da 34'er, Ankara'da 33, Eskişehir ve Mersin'de ise 26'şar arsa satışa sunulacak.
TOKİ ARSA SATIŞINA NASIL KATILINIR?
TOKİ'nin 5-6 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği açık artırmaya katılmak isteyenler, Ankara ve İstanbul'daki satış salonlarını tercih edebilecek.
İnternet üzerinden katılım sağlamak isteyenler ise Emlak Müzayede adresini kullanabilecek.
Açık artırmaya katılım için gerekli belgeler, teminat koşulları ve taşınmazlara ait ayrıntılı bilgiler resmi satış listesi ve şartnamede yer alıyor. Bu nedenle teklif verecek kişilerin satış öncesinde ilgili belgeleri incelemesi gerekiyor.