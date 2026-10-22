Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, TS muhtemel 11'leri…

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Trabzonspor, ilk hafta sonunda üç puan ve +2 averajla lig aşaması sıralamasında üçüncü basamakta bulunuyor. Hearts ise ilk karşılaşmasını bir puan ve sıfır averajla tamamladı.

Türkiye ve İskoçya takımları arasında Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmalarda İskoç temsilcilerinin 15, Türk takımlarının ise 13 galibiyeti bulunuyor. İki ülke ekipleri arasındaki 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye'de oynanan karşılaşmalarda da İskoç takımları galibiyet sayısında önde yer alıyor. Türk ekipleri sahasında dokuz galibiyet elde ederken İskoç temsilcileri 11 kez kazandı. Beş karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.