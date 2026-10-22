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        Haberler Bilgi Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, TS muhtemel 11'leri…

        Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, TS muhtemel 11'leri…

        UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında Türk ve İskoç takımları arasındaki galibiyet farkını kapatmak için sahaya çıkıyor. İki ülke ekiplerinin geçmiş karşılaşmalarında İskoç temsilcileri 15, Türk takımları ise 13 galibiyet elde etti. Peki, Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor - Hearts maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında bugün sahasında Hearts ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadelede bordo-mavililer, KuPS Kuopio karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetin ardından Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Taraftarı önünde avantajını kullanmak isteyen Karadeniz ekibinde gözler maçın yayın bilgilerine, muhtemel 11'lere ve takımın eksiklerine çevrildi. İşte, Trabzonspor - Hearts maçı muhtemel 11’leri hakkında merak edilenler…

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        TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor - Hearts maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Papara Park'ta oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci hafta karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

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        TRABZONSPOR'DA ÜÇ EKSİK VAR

        Trabzonspor'da Hearts karşılaşması öncesinde Arseniy Batagov, Paul Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik heyetin, bu eksiklerin etkisini en aza indirecek bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

        Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Trabzonspor, Hearts karşısında da kazanarak lig aşamasındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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        TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

        Trabzonspor, ilk hafta sonunda üç puan ve +2 averajla lig aşaması sıralamasında üçüncü basamakta bulunuyor. Hearts ise ilk karşılaşmasını bir puan ve sıfır averajla tamamladı.

        Türkiye ve İskoçya takımları arasında Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmalarda İskoç temsilcilerinin 15, Türk takımlarının ise 13 galibiyeti bulunuyor. İki ülke ekipleri arasındaki 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

        Türkiye'de oynanan karşılaşmalarda da İskoç takımları galibiyet sayısında önde yer alıyor. Türk ekipleri sahasında dokuz galibiyet elde ederken İskoç temsilcileri 11 kez kazandı. Beş karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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        TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

        Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Cabral, Mendy, Bouchouari, Muçi, Saviolo, Aral Şimşir ve Dju.

        HEARTS'IN MUHTEMEL 11'İ

        Reus, Borchgrevnik, Walcott, Mccart, Milne, Mendy, McEntee, Guendouz, Miller, McPake ve Braga.

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        #trabzonspor
        #maç
        #muhtemel 11ler
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