TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2026 CUMA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
Haftanın son iş günü olan 16 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. Sevilen dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden eğlence içeriklerine kadar pek çok seçenek izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV ve TRT 1'in yayın akışlarını takip edenler, özellikle akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımları araştırıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 16 Ekim 2026 Cuma gününe ait kanal kanal yayın akışı ve akşam kuşağının dikkat çeken programları...
16 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Haftanın son iş gününde sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve sinema filmleri ekranlara gelirken gözler özellikle akşam kuşağına çevrildi. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de ise Taşacak Bu Deniz dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları da merak konusu oldu. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 16 Ekim 2026 Cuma günü tüm kanalların yayın akışı ve saat saat program listesi...
KANALLARIN 16 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Buse Varol İle Gelin Evi
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 Kirli Para
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Daha 17
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mercan Köşk
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Küçük Deniz Kızı / TV'DE İLK / Yabancı Sinema
22:40 Güneşin Doğduğu Yer
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:30 Cansu Canan ile Bugün
10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Uncharted Kayıp Miras
22:30 Uncharted Kayıp Miras
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sevdam Karadeniz
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Ömür Usta
22.45 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
12:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye