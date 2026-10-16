TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2026 CUMA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

16 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Haftanın son iş gününde sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve sinema filmleri ekranlara gelirken gözler özellikle akşam kuşağına çevrildi. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de ise Taşacak Bu Deniz dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları da merak konusu oldu. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 16 Ekim 2026 Cuma günü tüm kanalların yayın akışı ve saat saat program listesi...