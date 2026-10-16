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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2026 CUMA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM 2026 CUMA: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Haftanın son iş günü olan 16 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak ediliyor. Sevilen dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden eğlence içeriklerine kadar pek çok seçenek izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV ve TRT 1'in yayın akışlarını takip edenler, özellikle akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımları araştırıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 16 Ekim 2026 Cuma gününe ait kanal kanal yayın akışı ve akşam kuşağının dikkat çeken programları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        1

        16 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Haftanın son iş gününde sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve sinema filmleri ekranlara gelirken gözler özellikle akşam kuşağına çevrildi. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de ise Taşacak Bu Deniz dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları da merak konusu oldu. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 16 Ekim 2026 Cuma günü tüm kanalların yayın akışı ve saat saat program listesi...

        2

        KANALLARIN 16 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15:00 Bahar

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00:15 Kirli Para

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Daha 17

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Daha 17

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Hayallerinin Peşinde

        06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

        00.15 Teşkilat

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Hercai

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mercan Köşk

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Küçük Deniz Kızı / TV'DE İLK / Yabancı Sinema

        22:40 Güneşin Doğduğu Yer

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        08:30 Cansu Canan ile Bugün

        10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 Star Haber

        20:00 Uncharted Kayıp Miras

        22:30 Uncharted Kayıp Miras

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Sevdam Karadeniz

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Ömür Usta

        17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 Ömür Usta

        22.45 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım / Canlı

        12:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

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