TV YAYIN AKIŞI 19 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

Televizyon kanallarının 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışları, ekran başında vakit geçirmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni haftayla birlikte ulusal kanalların program çizelgeleri de merak edilirken gün boyunca yayınlanacak yapımların başlangıç saatleri araştırılıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar farklı türlerde pek çok program izleyiciyle buluşacak. Peki, 19 Ekim Pazartesi bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte kanal kanal 19 Ekim 2026 TV yayın akışı ve günün program listesi...