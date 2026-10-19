TV YAYIN AKIŞI 19 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi
19 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Haftanın ilk gününde sevilen dizilerden eğlenceli yarışmalara, gündüz kuşağı programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik yayın akışındaki yerini alıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın programlarını öğrenmek isteyen izleyiciler, favori yapımlarının hangi saatte başlayacağını araştırıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı listesi...
Televizyon kanallarının 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışları, ekran başında vakit geçirmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni haftayla birlikte ulusal kanalların program çizelgeleri de merak edilirken gün boyunca yayınlanacak yapımların başlangıç saatleri araştırılıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar farklı türlerde pek çok program izleyiciyle buluşacak. Peki, 19 Ekim Pazartesi bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte kanal kanal 19 Ekim 2026 TV yayın akışı ve günün program listesi...
KANALLARIN 19 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Anne Yarısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Sevdam Karadeniz
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Sevdam Karadeniz (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)