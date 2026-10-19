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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 19 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 19 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

        19 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Haftanın ilk gününde sevilen dizilerden eğlenceli yarışmalara, gündüz kuşağı programlarından sinema filmlerine kadar pek çok içerik yayın akışındaki yerini alıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın programlarını öğrenmek isteyen izleyiciler, favori yapımlarının hangi saatte başlayacağını araştırıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        1

        Televizyon kanallarının 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışları, ekran başında vakit geçirmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni haftayla birlikte ulusal kanalların program çizelgeleri de merak edilirken gün boyunca yayınlanacak yapımların başlangıç saatleri araştırılıyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar farklı türlerde pek çok program izleyiciyle buluşacak. Peki, 19 Ekim Pazartesi bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte kanal kanal 19 Ekim 2026 TV yayın akışı ve günün program listesi...

        2

        KANALLARIN 19 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Güller ve Günahlar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.30 Seksenler

        14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Evlilik Güzeldir

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Anne Yarısı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Sevdam Karadeniz

        17.30 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Sevdam Karadeniz (Yeni Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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