Üniversiteler 3 yıl mı olacak? Üniversite lisans bölümleri 4 yıldan 3 yıla mı düşecek, yeni sistem ne zaman başlıyor? YÖK Başkanı açıkladı!
Üniversitelerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirilmesine yönelik çalışmalar, milyonlarca öğrencinin ve üniversite adayının gündemine yerleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, lisans programlarının 180 kredi üzerinden yeniden düzenlenmesi ve öğrencilerin mezuniyet için gereken eğitimi üç yılda tamamlayabilmesi amacıyla yeni bir model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından düzenlemenin hangi fakülte ve bölümleri kapsayacağı, mevcut öğrencilerin yeni sistemden yararlanıp yararlanamayacağı ve uygulamanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, üniversite eğitimi 3 yıla mı düşüyor? Dört yıllık bölümler üç yıla indirilecek mi, yeni sistem hangi bölümlerde uygulanacak? İşte YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları ve konuya ilişkin merak edilenler...
Yükseköğretim sisteminde lisans eğitiminin süresini değiştirebilecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın dört yıllık üniversite eğitiminin üç yılda tamamlanabilmesine yönelik açıklamaları, öğrenciler ve üniversiteye hazırlanan adaylar arasında merak uyandırdı. Lisans programlarının 180 kredi esas alınarak yeniden şekillendirilmesini öngören çalışma, üniversitelerde eğitim süresinin kısalıp kısalmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Yeni modelin tüm bölümlerde geçerli olup olmayacağı ve hangi öğrencileri kapsayacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, üniversiteler 3 yıl mı olacak, 4 yıllık lisans bölümleri 3 yıla mı düşecek? Üç yıllık üniversite modeli ne zaman hayata geçirilecek, hangi bölümleri kapsayacak? İşte YÖK'ün üzerinde çalıştığı yeni eğitim modeline ilişkin ayrıntılar...
ÜNİVERSİTELER 3 YILA İNECEK Mİ, NE ZAMAN UYGULANACAK?
Üniversitelerde lisans eğitiminin üç yılda tamamlanmasını sağlayacak yeni model henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin uygulanabilmesi için öncelikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor. Bu nedenle dört yıllık lisans programlarının eğitim sürelerinde şu an için herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin yaklaşık bir yıldır yeni eğitim modeline yönelik hazırlık yaptığını açıkladı. Bu kapsamda üniversite senatoları ve yönetim kurullarından mevcut programlarını planlanan sisteme uygunluk açısından incelemeleri istendi. Yeni düzenlemenin, üniversitelerin imkanları ve bölümlerin eğitim gereklilikleri göz önünde bulundurularak uygulanması hedefleniyor.
Üç yıllık lisans modelinin ne zaman başlayacağına ilişkin ise henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Hangi bölümlerin yeni sisteme dahil edileceği, mevcut üniversite öğrencilerinin düzenlemeden etkilenip etkilenmeyeceği ve uygulamanın hangi sınıfları kapsayacağı, yasal çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak.
ÜNİVERSİTELERDE DERS SAYISI AZALACAK, MÜFREDAT YENİLENECEK
Üniversitelerde hayata geçirilmesi planlanan üç yıllık lisans modeli, eğitim süresinin kısaltılmasının yanı sıra ders içeriklerinde de önemli değişiklikler öngörüyor. YÖK, öğrencilerin aldığı ders sayısını düşürerek müfredatı daha sade ve verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.
YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'deki bazı lisans bölümlerinde ders sayısının 60'a kadar ulaştığını, Avrupa'daki üniversitelerde ise daha az dersle eğitim verildiğini belirtti. Yeni sistemle birlikte öğrencilerin teorik derslere ayırdığı sürenin azaltılması, uygulamalı çalışmaların, stajların ve proje odaklı eğitimin daha fazla öne çıkarılması amaçlanıyor.
Müfredat değişikliğinin bir diğer ayağını ise yapay zeka ve dijital yetkinlikler oluşturuyor. Üniversite programlarında bu alanlara daha geniş yer açılarak öğrencilerin güncel teknolojilere uyum sağlaması ve mezuniyet sonrasında iş dünyasının ihtiyaçlarına daha hazırlıklı olması hedefleniyor.
BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 3 YILDA MEZUNİYET İMKANI
YÖK, daha önce yaptığı açıklamalarda, akademik başarısı yeterli olan ve eğitimini daha erken bitirmek isteyen öğrencilere üç yılda mezuniyet fırsatı sunulması için çalışmalar yürütüldüğünü duyurmuştu. Planlanan düzenlemeyle öğrencilerin mevcut veya yeniden yapılandırılmış ders programlarını daha kısa sürede tamamlayarak diplomalarını erken alabilmelerinin önü açılacak.
Yeni sistemin hangi üniversite ve bölümlerde uygulanacağı, mevcut öğrencilerin bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı ve geçiş sürecinin ne zaman başlayacağı ise yasal ve idari düzenlemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.