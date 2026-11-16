ÜNİVERSİTELER 3 YILA İNECEK Mİ, NE ZAMAN UYGULANACAK?

Üniversitelerde lisans eğitiminin üç yılda tamamlanmasını sağlayacak yeni model henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin uygulanabilmesi için öncelikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor. Bu nedenle dört yıllık lisans programlarının eğitim sürelerinde şu an için herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin yaklaşık bir yıldır yeni eğitim modeline yönelik hazırlık yaptığını açıkladı. Bu kapsamda üniversite senatoları ve yönetim kurullarından mevcut programlarını planlanan sisteme uygunluk açısından incelemeleri istendi. Yeni düzenlemenin, üniversitelerin imkanları ve bölümlerin eğitim gereklilikleri göz önünde bulundurularak uygulanması hedefleniyor.

Üç yıllık lisans modelinin ne zaman başlayacağına ilişkin ise henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Hangi bölümlerin yeni sisteme dahil edileceği, mevcut üniversite öğrencilerinin düzenlemeden etkilenip etkilenmeyeceği ve uygulamanın hangi sınıfları kapsayacağı, yasal çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak.