Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 8. hafta karşılaşmasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda kazanarak Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Basketbolseverler, karşılaşma öncesinde Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisini gündemine aldı. Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’in 8. haftasında Valencia Basket deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadelede iki takım da galibiyet için parkeye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak ligdeki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. İspanyol temsilcisi ise kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin basket maçı başlama saati...
VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague karşılaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. İspanya’nın Valencia kentindeki Roig Arena’da gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.
VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasının S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek. Yayın erişimi, kullanılan platforma ve abonelik koşullarına göre değişebilir.
FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE PERFORMANSI
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de geride kalan yedi karşılaşmada altı galibiyet alarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, son maçında Olympiacos’u 64-61 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Valencia Basket karşısında da kazanarak başarılı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.
VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI CANLI İZLE
Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın yayınlanacağı S Sport ve S Sport Plus platformlarını takip edebilir. Mücadelenin canlı yayın ekranına ilgili yayıncıların resmî platformları üzerinden ulaşılabilir. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.30 olarak açıklandı.
EuroLeague’in 8. haftasında sahaya çıkacak Fenerbahçe Tarfin, İspanya deplasmanında galibiyet ararken Valencia Basket de kendi seyircisi önünde kazanmak için mücadele edecek.