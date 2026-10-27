FENERBAHÇE TARFİN'İN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de geride kalan yedi karşılaşmada altı galibiyet alarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, son maçında Olympiacos’u 64-61 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Valencia Basket karşısında da kazanarak başarılı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.