Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 14 vali merkeze çekildi, 27 ilin valisi değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla valilik görevlerinde kapsamlı değişikliğe gidildi. Karara göre 14 vali merkeze çekilirken 27 valinin görev yeri değiştirildi. Ayrıca 15 yeni vali atanarak farklı illerde görevlendirildi. Türkiye genelinde valilik makamlarında gerçekleşen değişiklikler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Atama kararlarının ardından vatandaşlar kendi illerindeki yeni valinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi valiler merkeze alındı, görev yeri değişen valiler kimler oldu ve 15 yeni vali hangi illere atandı? İşte 25 Kasım 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesinin ayrıntıları...
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında 14 vali merkeze alınırken 27 valinin görev yeri değiştirildi ve 15 yeni vali ataması gerçekleştirildi. Değişiklikler, Türkiye genelindeki çok sayıda ilin yönetim kadrosunu etkiledi. Özellikle merkeze çekilen valilerin isimleri ve yeni görevlendirmeler merak konusu oldu. Peki, 2026 valiler kararnamesinde hangi illerde değişiklik yapıldı? İşte merkeze alınan valiler ve yeni atamalara ilişkin merak edilenler...
14 VALİ MERKEZE ÇEKİLDİ: İŞTE O İSİMLER
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 14 ilin valisi merkeze alındı. Merkeze çekilen valilerin görev yaptıkları iller şöyle sıralandı:
- Muğla
- Kars
- Sakarya
- Sivas
- Bolu
- Kırklareli
- Şırnak
- Elazığ
- Kahramanmaraş
- Çanakkale
- Burdur
- Amasya
- Iğdır
- Giresun
Merkeze alınan valilerin yerine yapılacak görevlendirmeler de kararnameyle birlikte gündeme geldi.
27 VALİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Valiler kararnamesi kapsamında 27 valinin görev yeri değiştirildi. Farklı illerde görev yapan valiler yeni görev yerlerine atanırken bazı illerin yönetiminde de değişiklik yaşandı. Atama kararlarının tamamında isim ve görev yeri eşleşmelerinin Resmi Gazete'deki liste üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.
15 YENİ VALİ ATANDI
Kararnameyle birlikte 15 yeni vali ataması da gerçekleştirildi. Yeni atanan valiler, Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda belirlenen illerde görev yapacak. Atama listesinde yer alan isimler ve görevlendirildikleri iller, kararın yayımlanmasıyla resmiyet kazandı.
İşte Valiler Kararnamesi
Şanlıurfa Valiliğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek,
Kayseri Valiliğine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk,
Tekirdağ Valiliğine Hatay Valisi Mustafa Masatlı,
Hatay Valiliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan,
Balıkesir Valiliğine Gaziantep Valisi Kemal Çeber,
Gaziantep Valiliğine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun,
Mardin Valiliğine İzmir Valisi Süleyman Elban,
İzmir Valiliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu,
Kars Valiliğine Tokat Valisi Abdullah Köklü,
Tokat Valiliğine İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer,
Sakarya Valiliğine Batman Valisi Ekrem Canalp,
Batman Valiliğine Edirne Valisi Yunus Sezer,
Edirne Valiliğine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya,
Bitlis Valiliğine İçişleri Bakanlığı Eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz,
Sivas Valiliğine Karabük Valisi Oktay Çağatay,
Iğdır Valiliğine İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan,
Kütahya Valiliğine Muş Valisi Avni Çakır,
Muş Valiliğine Kastamonu Valisi Meftun Dallı,
Kastamonu Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır,
Bolu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen,
Malatya Valiliğine Isparta Valisi Abdullah Erin,
Isparta Valiliğine Bartın Valisi Nurtaç Arslan,
Bartın Valiliğine Çorum Valisi Ali Çalgan,
Çorum Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut,
Kırklareli Valiliğine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan,
Yozgat Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş,
Şırnak Valiliğine Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek,
Kırşehir Valiliğine Artvin Valisi Turan Ergün,
Artvin Valiliğine İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç,
Elazığ Valiliğine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,
Bayburt Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni,
Kahramanmaraş Valiliğine Kütahya Valisi Musa Işın,
Çanakkale Valiliğine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu,
Zonguldak Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk,
Burdur Valiliğine İstanbul-Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız,
Amasya Valiliğine İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş,
Karabük Valiliğine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal,
Giresun Valiliğine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak,
Muğla Valiliğine Malatya Valisi Seddar Yavuz,
Ağrı Valiliğine Kilis Valisi Ömer Kalaylı,
Kilis Valiliğine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar.