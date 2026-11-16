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        Haberler Bilgi VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı

        VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı

        VGM burs sonuçları üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Yükseköğrenim burs başvuruları 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. 4 Kasım 2026 tarihinde ise değerlendirme işlemlerine başlandı. Kasım ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Başvuruları olumlu değerlendirilen öğrenciler aylık 4 bin TL burs desteğinden yararlanabilecek. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, 2026-2027 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        VGM yükseköğrenim burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencilerine sağlanacak burs için başvurular 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Kasım'da başlayan değerlendirme süreci devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim burs sonuçları 11 Kasım'da erişime açılırken üniversite öğrencileri yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar…

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        2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ön lisans ve lisans öğrencilerinin burs başvurularına ilişkin değerlendirme işlemleri devam ediyor.

        Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar VGM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

        Ancak kurum tarafından 2026-2027 VGM üniversite burs sonuçlarının ilan edileceği tarih ve saate ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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        VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

        Öğrenciler, sonuç duyurusu yayımlandığında ilgili sorgulama ekranına giriş yaparak istenen kimlik bilgileriyle başvurularının durumunu öğrenebilecek.

        VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek burs tutarlarını açıkladı. Kurumun resmi duyurusuna göre yükseköğrenim bursu aylık 4 bin TL, ortaöğrenim eğitim yardımı ise aylık 1.750 TL olarak belirlendi.

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        VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        VGM yükseköğrenim bursunu kazanan öğrencilerin ödemeleri, eğitim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri ve kendi adlarına açılmış banka hesap bilgilerini ilgili müdürlüğe iletmeleri gerekiyor.

        Kurumun uygulamasına göre burs ödemeleri, ödeme yapılan aylarda her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeni burs kazanan öğrencilerin ilk ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Kesin ödeme takvimi, değerlendirme ve sonuç duyurularının ardından netleşecek.

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