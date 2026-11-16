VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonucu sorgulama ekranı

VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

VGM yükseköğrenim bursunu kazanan öğrencilerin ödemeleri, eğitim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri ve kendi adlarına açılmış banka hesap bilgilerini ilgili müdürlüğe iletmeleri gerekiyor.

Kurumun uygulamasına göre burs ödemeleri, ödeme yapılan aylarda her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeni burs kazanan öğrencilerin ilk ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Kesin ödeme takvimi, değerlendirme ve sonuç duyurularının ardından netleşecek.