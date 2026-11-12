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        Haberler Bilgi VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları nasıl öğrenilir?

        VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı. 2026-2027 eğitim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim yardımı başvuru sonuçlarını sorgulayabilecek. Ortaöğrenim burs sonucunun ardından gözler VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak ve VGM burs sonucu nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        VGM burs sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. VGM için ortaöğrenim burs başvuruları 20 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 31 Ekim'de sona erdi.  Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçları belli oldu. Peki VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

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        VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        VGM üniversite burs sonuçları henüz belli olmadı. VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandığında öğrenciler başvuru durumlarını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları, açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

        Başvuru yapan öğrenciler sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.

        VGM BURS MİKTARI

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burs tutarlarını resmi internet sitesinde duyurdu.

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı aylık tutarı: 1.750 TL

        Ön lisans ve lisans verilen yükseköğrenim bursu ise aylık tutarı: 4.000 TL

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        #VGM
        #vgm burs
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