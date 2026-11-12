VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları nasıl öğrenilir?

VGM burs sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. VGM için ortaöğrenim burs başvuruları 20 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 31 Ekim'de sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçları belli oldu. Peki VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?