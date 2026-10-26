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        Haberler Bilgi Yaşam Yarın hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur yağacak? Meteoroloji’den hava durumu raporu

        Yarın hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur yağacak? Meteoroloji’den hava durumu raporu

        Meteoroloji'den hava durumu tahmini geldi. Türkiye geneli yağışlı havanın hakim olacağı yeni haftada bazı bölgelerde yağışların sağanak şekilde etki etmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde hafta ortasından itibaren yer yer kar yağışları da görülecek. Peki yarın hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur yağacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 23:43 Güncelleme:
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        27 Ekim Salı günü yurt geneli yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yerel olarak kuvvetli yağmur ve zaman zaman fırtınalı geçecek bir hafta olacak. Trakya çevresinde yağışlar daha az, Marmara’nın doğu kesimlerinde ise daha fazla olması bekleniyor. İşte, MGM güncel hava durumu tahminler

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        YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; İstanbul’daki yağış önce hafif tempoyla başlıyor, ardından Salı sabahı ve öğlen saatleri biraz daha kuvvetleniyor. Şehrin yine kuzey ilçelerinde ve Boğaziçi çevresinde zaman zaman kuvvetli yağabilir. Kendi genelinde önemli bir sel ya da onlarca su baskını yaşamayı beklemiyoruz, yine de Sarıyer Beykoz Arnavutköy başta olmak üzere su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var. Bu yağışlı hava Marmara bölgesinde aralıklarla bir haftadan uzun sürecek görünüyor.

        Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya yeniden yağmurlu olacak, şimdilik bu merkezlerde aşırı yağış, uzun süreli sağanaklar beklenmiyor. Yerel olarak kuvvetli yağmur ve zaman zaman fırtınalı geçecek bir hafta olacak. Trakya çevresinde yağışlar daha az, Marmara’nın doğu kesimlerinde ise daha fazla kaydedilecek. Hava sıcaklıkları yarın 4 ila 7°C kadar azalmış olacak, dışarısı rüzgâr altında üşütebilir.

        İSTANBUL 13°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA 12°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR 14°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA 17°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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        KONYA 11°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP 13°C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN 17°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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