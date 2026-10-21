YARIN SATIŞTA! A101 22 EKİM ALDIN ALDIN KATALOĞU: Bu Perşembe A101 aktüel ürünleri neler? Astronot Hoparlör, Seyahat Ütüsü, Çelik Kettle geliyor...
A101'in 22 Ekim 2026 Perşembe günü raflara taşıyacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Her hafta farklı kategorilerde sunduğu kampanyalarla alışveriş tutkunlarının ilgisini çeken zincir market, bu kez de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Aldın Aldın kataloğunda elektronik cihazlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Elektrikli motorlu bisiklet, stand mikser, saç maşası, akü şarj cihazı, saklama kapları, oyuncaklar ve otomobil aksesuarları ise haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Peki, 22 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 Aldın Aldın kampanyasının yeni haftaya özel ürünleri ve katalog ayrıntıları…
A101'in 22 Ekim 2026 Perşembe gününden itibaren satışa sunacağı aktüel ürünler, yeni haftanın alışveriş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin gündemine girdi. Aldın Aldın kampanyası kapsamında hazırlanan katalogda teknolojik cihazlardan mutfak ekipmanlarına, kişisel bakım ürünlerinden otomobil aksesuarlarına kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Büyük ekran Smart TV, yavaş sıkım meyve presi, çelik sahan seti, seyahat ütüsü ve saç maşası gibi ürünler öne çıkarken ev temizliği, oyuncak ve günlük ihtiyaçlara yönelik alternatifler de dikkat çekiyor. Yeni katalogda yer alan ürünlerin çeşitlerini ve kampanya detaylarını öğrenmek isteyen tüketiciler, A101'in güncel broşürünü araştırıyor. Peki, 22 Ekim A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta A101 raflarında neler satışa çıkacak? İşte 22 Ekim 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunun öne çıkan ürünleri ve haftanın fırsatları…
A101 ALDIN ALDIN 22 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
58" UHD Smart TV 31.999 TL
50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL
55" Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 21.999 TL
50" Frameless Ultra HD Qled Google TV 18.499 TL
Astronot Hoparlör 499 TL
20 W Şarj Adaptörü 299 TL
Oto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL
-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL
-37° Radyatör Antifrizi 3 L 239 TL
Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 699 TL
-21° Antifrizli Cam Suyu 5 L 189 TL
Seyahat Ütüsü 699 TL
Yavaş Sıkım Sebze Meyve Presi 2.799 TL
Boyun Masaj Aleti 1.199 TL
Saç Maşası 549 TL
Buzdolabı 31.999 TL
Stand Mikser 5.499 TL
Çelik Kettle 799 TL
Multi Blender Set 1.999 TL
Dijital Baskül 399 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL
Neo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TL
VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL
VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL
Kutulu Mezura 19,50 TL
Büyük İplik Seti 10 makaralı 79,50 TL
Dikiş İpi 2'li 119 TL
Elastik Saplı Tığ Seti 5'li 119 TL
Hot Wheels Yıl Dönümü Serisi Temalı Arabalar 149 TL
30 Bölmeli Ahşap Oyuncak Araba Rafı 279 TL
Barbie Chelsea Seyahat Macerası 399 TL
Kinetik Kum İnşaat Seti 249 TL
Su Kalemli Kitaplar 119 TL
Oyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TL
Oyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir 299 TL
Sürülebilir Lor 99,50 TL
Şişe Ayran 1L 59,50 TL
Homojenize Bidon Yoğurt 2 KG 159,50 TL
Kahvaltılık Sos 69,50 TL
Basmati Pirinç 1 KG 132,50 TL
Organik Pilavlık Bulgur 500g 65 TL
Organik Kırmızı Mercimek 500g 85 TL
Makarna Çeşitleri 500g 39,50 TL
Beyaz Sirke 5L 79,50 TL
Karbonat 1 KG 59,50 TL