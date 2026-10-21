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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! A101 22 EKİM ALDIN ALDIN KATALOĞU: Bu Perşembe A101 aktüel ürünleri neler? Astronot Hoparlör, Seyahat Ütüsü, Çelik Kettle geliyor...

        YARIN SATIŞTA! A101 22 EKİM ALDIN ALDIN KATALOĞU: Bu Perşembe A101 aktüel ürünleri neler? Astronot Hoparlör, Seyahat Ütüsü, Çelik Kettle geliyor...

        A101'in 22 Ekim 2026 Perşembe günü raflara taşıyacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Her hafta farklı kategorilerde sunduğu kampanyalarla alışveriş tutkunlarının ilgisini çeken zincir market, bu kez de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Aldın Aldın kataloğunda elektronik cihazlardan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Elektrikli motorlu bisiklet, stand mikser, saç maşası, akü şarj cihazı, saklama kapları, oyuncaklar ve otomobil aksesuarları ise haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Peki, 22 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 Aldın Aldın kampanyasının yeni haftaya özel ürünleri ve katalog ayrıntıları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        1

        A101'in 22 Ekim 2026 Perşembe gününden itibaren satışa sunacağı aktüel ürünler, yeni haftanın alışveriş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin gündemine girdi. Aldın Aldın kampanyası kapsamında hazırlanan katalogda teknolojik cihazlardan mutfak ekipmanlarına, kişisel bakım ürünlerinden otomobil aksesuarlarına kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Büyük ekran Smart TV, yavaş sıkım meyve presi, çelik sahan seti, seyahat ütüsü ve saç maşası gibi ürünler öne çıkarken ev temizliği, oyuncak ve günlük ihtiyaçlara yönelik alternatifler de dikkat çekiyor. Yeni katalogda yer alan ürünlerin çeşitlerini ve kampanya detaylarını öğrenmek isteyen tüketiciler, A101'in güncel broşürünü araştırıyor. Peki, 22 Ekim A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta A101 raflarında neler satışa çıkacak? İşte 22 Ekim 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunun öne çıkan ürünleri ve haftanın fırsatları…

        2

        A101 ALDIN ALDIN 22 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

        58" UHD Smart TV 31.999 TL

        50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL

        55" Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 21.999 TL

        50" Frameless Ultra HD Qled Google TV 18.499 TL

        3

        Astronot Hoparlör 499 TL

        20 W Şarj Adaptörü 299 TL

        Oto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL

        -30° Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL

        -37° Radyatör Antifrizi 3 L 239 TL

        Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 699 TL

        -21° Antifrizli Cam Suyu 5 L 189 TL

        4

        Seyahat Ütüsü 699 TL

        Yavaş Sıkım Sebze Meyve Presi 2.799 TL

        Boyun Masaj Aleti 1.199 TL

        Saç Maşası 549 TL

        Buzdolabı 31.999 TL

        Stand Mikser 5.499 TL

        Çelik Kettle 799 TL

        Multi Blender Set 1.999 TL

        Dijital Baskül 399 TL

        5

        Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL

        Neo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TL

        VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL

        VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

        VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

        6

        Kutulu Mezura 19,50 TL

        Büyük İplik Seti 10 makaralı 79,50 TL

        Dikiş İpi 2'li 119 TL

        Elastik Saplı Tığ Seti 5'li 119 TL

        7

        Hot Wheels Yıl Dönümü Serisi Temalı Arabalar 149 TL

        30 Bölmeli Ahşap Oyuncak Araba Rafı 279 TL

        Barbie Chelsea Seyahat Macerası 399 TL

        Kinetik Kum İnşaat Seti 249 TL

        Su Kalemli Kitaplar 119 TL

        Oyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TL

        Oyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL

        8

        Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir 299 TL

        Sürülebilir Lor 99,50 TL

        Şişe Ayran 1L 59,50 TL

        Homojenize Bidon Yoğurt 2 KG 159,50 TL

        Kahvaltılık Sos 69,50 TL

        9

        Basmati Pirinç 1 KG 132,50 TL

        Organik Pilavlık Bulgur 500g 65 TL

        Organik Kırmızı Mercimek 500g 85 TL

        Makarna Çeşitleri 500g 39,50 TL

        Beyaz Sirke 5L 79,50 TL

        Karbonat 1 KG 59,50 TL

        10

        Dolgulu Çikolata 100g 75 TL

        Kraker 100g 18,50 TL

        Çikolata Kaplı Yüksek Protein Bar 40g 59,50 TL

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