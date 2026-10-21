YARIN SATIŞTA! A101 22 EKİM ALDIN ALDIN KATALOĞU: Bu Perşembe A101 aktüel ürünleri neler? Astronot Hoparlör, Seyahat Ütüsü, Çelik Kettle geliyor...

A101'in 22 Ekim 2026 Perşembe gününden itibaren satışa sunacağı aktüel ürünler, yeni haftanın alışveriş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin gündemine girdi. Aldın Aldın kampanyası kapsamında hazırlanan katalogda teknolojik cihazlardan mutfak ekipmanlarına, kişisel bakım ürünlerinden otomobil aksesuarlarına kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Büyük ekran Smart TV, yavaş sıkım meyve presi, çelik sahan seti, seyahat ütüsü ve saç maşası gibi ürünler öne çıkarken ev temizliği, oyuncak ve günlük ihtiyaçlara yönelik alternatifler de dikkat çekiyor. Yeni katalogda yer alan ürünlerin çeşitlerini ve kampanya detaylarını öğrenmek isteyen tüketiciler, A101'in güncel broşürünü araştırıyor. Peki, 22 Ekim A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta A101 raflarında neler satışa çıkacak? İşte 22 Ekim 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunun öne çıkan ürünleri ve haftanın fırsatları…