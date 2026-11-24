YENİ MTV TUTARLARI 2027: MTV zammı belli oldu! 2027'de Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Böylece 2027 MTV zammı da netleşmiş oldu. Yeni yılda otomobil, motosiklet ve ticari araçların MTV tutarları yeniden değerleme oranında artacak. Peki, 2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak, hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2027 MTV hesaplama tablosu, motor hacmi ve araç yaşına göre yeni vergi tutarları...
2027 MTV tutarları, yeniden değerleme oranının 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte netleşti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Buna göre 2027'de araç sahiplerinin ödeyeceği yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da yüzde 27,83 artacak. Özellikle 1300 ve 1600 cc motor hacmine sahip otomobillerin yeni MTV tutarları merak ediliyor. Peki, 2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak, hangi araç sahibi kaç TL ödeyecek? İşte 2027 MTV zam oranı ve araçlara göre hesaplanan vergi tutarları...
2027 MTV ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında MTV tutarları her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın yasal yetkisini kullanarak farklı bir oran belirlememesi halinde 2027 yılında MTV'ye yüzde 27,83'lük zam uygulanacak.
2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmasına rağmen 2026 yılı MTV artışı, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı. Bu nedenle 2027 yılına ait kesin MTV tarifesi, yıl sonunda alınabilecek kararların ardından netleşecek.
2027 MTV NE KADAR OLACAK? 1.3 VE 1.6 MOTOR ARAÇLARIN VERGİSİ KAÇ TL?
2027 MTV hesaplamalarında araçların motor silindir hacmi, yaşı, ilk tescil tarihi ve taşıt değeri dikkate alınıyor. Özellikle 1 Ocak 2018 ve sonrasında ilk kez tescil edilen otomobillerde aynı motor hacmine ve yaş grubuna sahip araçlar, taşıt değerine göre farklı vergi tutarlarıyla karşılaşabiliyor.
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde, motor hacmi, taşıt değeri ve yaş gruplarına göre hesaplanan 2027 yılı yıllık MTV tutarları şöyle:
2018 VE SONRASINDA TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA 2027 MTV TUTARLARI
1 Ocak 2018 ve sonrasında ilk kez tescil edilen otomobillerde 2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, araçların motor silindir hacmi, yaşı ve taşıt değerine göre değişiyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde hesaplanan yıllık MTV tutarları şöyle:
*Tablodaki tutarlar TL cinsinden yıllık MTV miktarlarını gösteriyor. 2027 MTV tutarları ve taşıt değeri sınırları, 2026 yılı resmi vergi tarifesine yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı uygulanarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir artış oranı belirlenmemesi halinde hesaplanan tutarlar esas alınacak. Kesin vergi tarifesi resmi düzenlemeyle netleşecek.
2018 ÖNCESİNDE TESCİL EDİLEN ARAÇLARDA 2027 MTV TUTARLARI
31 Aralık 2017 ve öncesinde tescil edilen otomobiller için 2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, araçların motor silindir hacmi ve yaşına göre hesaplanıyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde geçerli olacak yıllık MTV tutarları şöyle: