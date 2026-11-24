2027 MTV tutarları, yeniden değerleme oranının 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte netleşti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Buna göre 2027'de araç sahiplerinin ödeyeceği yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da yüzde 27,83 artacak. Özellikle 1300 ve 1600 cc motor hacmine sahip otomobillerin yeni MTV tutarları merak ediliyor. Peki, 2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak, hangi araç sahibi kaç TL ödeyecek? İşte 2027 MTV zam oranı ve araçlara göre hesaplanan vergi tutarları...