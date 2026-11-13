Yeni Yargı Paketi'nde gözler Meclis'te 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, Meclis'e geldi mi, içeriğinde af var mı?
13. Yargı Paketi maddeleri ile ilgili son dakika yeni gelişmeler, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son açıklamalarıyla birlikte paketin Meclis'e sunulacağı takvime ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bakan Gürlek, 13. Yargı Paketi'nin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine geleceğini açıkladı. Sosyal medya kullanımı, dolandırıcılık suçları ve yargılamaların hızlandırılması yeni düzenlemede öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle cezaevindeki hükümlüler ve yakınları genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik konusunda yapılabilecek değişiklikleri araştırıyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek, 13. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri...
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yargı reformu çalışmaları kapsamında hazırlanan 13. Yargı Paketi için gözler TBMM'ye çevrildi. Daha önce ekim ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin takviminde değişikliğe gidildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada paketin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e geleceğini bildirdi. Açıklamada sosyal medya düzenlemesi ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin yeni hükümlerin de gündeme geleceği belirtildi. Peki, 13. Yargı Paketi'nde hangi maddeleri neler, yeni yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
13. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada paketin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e geleceğini söyledi.
Böylece daha önce gündeme gelen ekim ayında Meclis'e sunulma hedefi gerçekleşmemiş oldu. Yeni takvimde 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yargı paketinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
Ancak paketin Meclis'e sunulması, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi farklı aşamalar olduğu için kesinleşmiş bir yasalaşma tarihi bulunmuyor.
ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN 13. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım'da Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirdiği programda 13. Yargı Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Gürlek, özellikle sosyal medya düzenlemesine önem verdiklerini belirterek paketin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e geleceğini ifade etti.
Gürlek'in açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:
- Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler.
- Dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında yeni hükümler.
- Kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmalar.
- Boşanma ve iş davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması.
- Yargılamaların makul sürede tamamlanması.
- Hâkim ve savcıların performans ve mesleki başarı kriterlerinin değerlendirilmesi.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, İÇİNDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?
13. Yargı Paketi'nin henüz TBMM'ye sunulmuş resmî bir kanun teklifi bulunmuyor. Bu nedenle paketin kesin madde sayısı ve tüm düzenlemeleri netleşmiş değil.
Adalet Bakanı'nın açıklamaları ve hazırlık sürecinde gündeme gelen başlıklar doğrultusunda öne çıkan konular şunlar:
1. Sosyal medya düzenlemesi: Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni kuralların getirilmesi ve dijital platformlardaki sorunlara yönelik düzenlemeler yapılması planlanıyor.
2. Dolandırıcılık suçları: Dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede yeni hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
3. Boşanma davaları: Uzun süren boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması için yeni adımlar üzerinde çalışılıyor.
4. İş davaları: İş mahkemelerindeki yargılama süreçlerinin hızlandırılması gündemde bulunuyor.
5. Yargılamaların hızlandırılması: Davaların makul sürede tamamlanması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.
Bu başlıkların nihai kapsamı, kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla belli olacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF ÇIKACAK MI?
13. Yargı Paketi'ni bekleyen hükümlüler ve ailelerinin en çok araştırdığı konuların başında genel af beklentisi geliyor. Özellikle cezaevlerinde bulunan hükümlüler, yeni düzenlemeyle tahliye imkânı doğup doğmayacağını merak ediyor.
Ancak 13. Yargı Paketi kapsamında genel af çıkarılacağına ilişkin resmî bir açıklama veya TBMM'ye sunulmuş kanun teklifi bulunmuyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK OLACAK MI?
İnfaz indirimi ve denetimli serbestlik düzenlemesi, 13. Yargı Paketi hakkında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Hükümlüler, ceza sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını ve erken tahliye imkânı sağlayacak yeni bir düzenleme gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor.
Ancak Bakan Gürlek'in son açıklamalarında genel bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi duyurulmadı. Bu nedenle yeni pakette hangi hükümlülerin yararlanabileceği, ceza sürelerinin değişip değişmeyeceği konusunda kesin bilgi bulunmuyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?
13. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen konulardan biri de süresiz nafaka düzenlemesi oldu. Boşanma sonrasında ödenen yoksulluk nafakasının süresi ve şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin çeşitli çalışmalar kamuoyunda tartışılıyor.
Ancak nafakanın tamamen kaldırıldığına veya yeni bir nafaka süresinin kesinleştiğine ilişkin yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Nafaka konusunun 13. Yargı Paketi'nde yer alıp almayacağı da henüz netleşmiş değil.