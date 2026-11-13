13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

13. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada paketin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e geleceğini söyledi.

Böylece daha önce gündeme gelen ekim ayında Meclis'e sunulma hedefi gerçekleşmemiş oldu. Yeni takvimde 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yargı paketinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

Ancak paketin Meclis'e sunulması, kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi farklı aşamalar olduğu için kesinleşmiş bir yasalaşma tarihi bulunmuyor.