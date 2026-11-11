Yılın en parlak dolunayı olacak! Kasım dolunayı 2026 ne zaman, saat kaçta? Süper Ay ve Kunduz Dolunayı hangi gün görülecek, Türkiye'den görülecek mi?

SÜPER AY NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Süper Ay, dolunay evresinin Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yörünge noktası olan yerberi (perigee) yakınında gerçekleşmesiyle ortaya çıkıyor. Ay, Dünya çevresindeki yörüngesinde her zaman aynı uzaklıkta bulunmadığı için bazı dolunaylarda gezegenimize daha yakın konumda oluyor.

Bu yakınlık nedeniyle Ay, gökyüzünde normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak görünebiliyor. Süper Ay sırasında görünen büyüklük yüzde 7 ila 14 arasında artabilir, parlaklık ise yüzde 30'a kadar yükselebilir. Ancak bu fark gözlem koşullarına ve karşılaştırılan dolunayın uzaklığına göre değişiklik gösterebilir.