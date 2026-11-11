Yılın en parlak dolunayı olacak! Kasım dolunayı 2026 ne zaman, saat kaçta? Süper Ay ve Kunduz Dolunayı hangi gün görülecek, Türkiye'den görülecek mi?
Kasım dolunayı 2026 tarihi ve saati, gökyüzü olaylarını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Yılın dikkat çeken Süper Ay olaylarından biri olacak Kunduz Dolunayı, kasım ayının son haftasında gökyüzünde görülecek. Peki, Kasım dolunayı hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, 2026 Kasım dolunayının görüleceği tarihe ilişkin merak edilenler…
2026 Kasım dolunayı için geri sayım başladı. Her ay gerçekleşen dolunay olayından farklı olarak bu ayki gökyüzü olayı, Süper Ay özelliğiyle dikkat çekiyor. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumlarından birinde bulunacağı bu dönemde, gökyüzünde normalden daha büyük ve parlak bir görüntü oluşacak. Halk arasında Kunduz Dolunayı olarak adlandırılan kasım dolunayının tam evreye ulaşacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, 2026 Kasım dolunayı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Süper Ay saat kaçta görülecek? İşte, Kasım dolunayı 2026 tarihi ve saati…
KASIM DOLUNAYI 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
2026 yılının kasım dolunayı, 24 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Kasım ayının dolunayı, geleneksel adıyla Kunduz Dolunayı olarak anılırken bu yıl Süper Ay özelliğiyle de öne çıkıyor.
Ay'ın Dünya'ya yakın konumda bulunacağı dolunay döneminde, gökyüzünde daha büyük ve parlak bir görünüm oluşacak. Dolunayın tam evresine ulaştığı anı kaçırmak istemeyenler için 24 Kasım tarihi önem taşıyor.
SÜPER AY SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Kasım dolunayı, 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 17.54'te tam dolunay evresine ulaşacak. Bu saat, Ay'ın dolunay fazının astronomik olarak tamamlandığı zamanı ifade ediyor.
Süper Ay'ın gözlemlenmesi için yalnızca bu dakikayı beklemek gerekmiyor. Ay, tam dolunay evresinden önce ve sonra da parlak ve dolgun görünümünü koruyacak. Bu nedenle 24 Kasım akşamı gökyüzünü takip edenler için gözlem fırsatı bulunacak.
KUNDUZ DOLUNAYI NEDİR, NEDEN BU İSİMLE ANILIR?
Kasım dolunayının geleneksel adı Kunduz Dolunayı (Beaver Moon) olarak biliniyor. Bu isim, Kuzey Amerika'daki mevsimsel adlandırma geleneklerinden geliyor.
Kasım ayı, kunduzların kış öncesinde yuvalarını ve barınaklarını hazırladığı dönem olarak kabul ediliyor. Geçmişte bu dönemde kunduzların kürkleri için avlanması da dolunayın bu isimle anılmasında etkili oldu. Kunduz Dolunayı adı, günümüzde kasım ayında gerçekleşen dolunay için kullanılmaya devam ediyor.
SÜPER AY NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Süper Ay, dolunay evresinin Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yörünge noktası olan yerberi (perigee) yakınında gerçekleşmesiyle ortaya çıkıyor. Ay, Dünya çevresindeki yörüngesinde her zaman aynı uzaklıkta bulunmadığı için bazı dolunaylarda gezegenimize daha yakın konumda oluyor.
Bu yakınlık nedeniyle Ay, gökyüzünde normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak görünebiliyor. Süper Ay sırasında görünen büyüklük yüzde 7 ila 14 arasında artabilir, parlaklık ise yüzde 30'a kadar yükselebilir. Ancak bu fark gözlem koşullarına ve karşılaştırılan dolunayın uzaklığına göre değişiklik gösterebilir.
KASIM DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Kasım dolunayı, 24 Kasım akşamı Türkiye'den gözlemlenebilecek. Süper Ay'ı izlemek isteyenlerin gün batımından sonraki saatlerde gökyüzünü takip etmesi yeterli olacak.
Gözlem için açık havanın yanı sıra şehir ışıklarının yoğun olmadığı alanlar tercih edilebilir. Ufuk çizgisinin açık olduğu noktalarda Ay'ın yükselişini izlemek daha kolay olacak. Hava koşullarının elverişli olması halinde Kunduz Dolunayı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden görülebilecek.