UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME FORMATI NASIL?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan takımlar, performanslarına göre yeniden sıralanıyor. Bu sıralamada en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken diğer iki takım A/B Ligi play-off maçlarına katılıyor.

Türkiye'nin hedefi, bu sıralamada en kötü iki takım arasında yer almamak ve play-off oynama hakkı elde etmek. Bu nedenle futbolseverler, Yunanistan - Sırbistan karşılaşmasından çıkacak sonucu yakından takip edecek.