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        Haberler Bilgi Spor Yunanistan-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yunanistan - Sırbistan maçı canlı izle

        Yunanistan-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yunanistan - Sırbistan maçı canlı izle

        UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta Yunanistan ile Sırbistan kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi, grup sıralamasının yanı sıra A Milli Futbol Takımımızın turnuvadaki geleceği açısından da önem taşıyor. Fransa deplasmanında 2-1 mağlup olan Türkiye, A Ligi'ndeki kaderini etkileyebilecek sonuçları yakından takip ediyor. Futbolseverler ise Yunanistan - Sırbistan karşılaşmanın maç saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Yunanistan - Sırbistan maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 20:35 Güncelleme:
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        1

        UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde son sırayı alan takımlar için küme düşme ve play-off hesapları devam ediyor. Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un son haftasında sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Volos kentinde oynanacak mücadelede ev sahibi ekip galibiyet hedeflerken Sırbistan ise turnuvayı iyi bir sonuçla tamamlamak istiyor. Organizasyonun formatına göre dört grubun sonuncuları kendi aralarında karşılaştırılıyor. Bu sıralamada en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken diğer iki ekip A/B Ligi play-off karşılaşmalarına çıkıyor. Fransa'ya 2-1 kaybeden Türkiye, eksi 11 averajla A Ligi 1. Grup'u son sırada tamamladı. Millilerin play-off oynama ihtimali için Sırbistan'ın Yunanistan karşısında alacağı farklı mağlubiyet önem taşıyor. Peki, Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Yunanistan - Sırbistan karşılaşması, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak.

        3

        YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Yunanistan ile Sırbistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından veya kanalın internet üzerinden sunduğu canlı yayın seçeneklerinden takip edebilecek.

        4

        YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

        Yunanistan - Sırbistan maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor canlı yayın ekranı üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Kritik mücadelede alınacak sonuç yalnızca iki takımın grup sıralamasını değil, A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

        5

        TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMASI İÇİN HANGİ SONUÇ GEREKİYOR?

        A Milli Futbol Takımımız, Fransa karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle A Ligi 1. Grup'u 0 puan ve -11 averajla tamamladı. Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama şansı ise Sırbistan'ın Yunanistan karşısında alacağı sonuca bağlı.

        Sırbistan, karşılaşma öncesinde 0 puan ve -7 averajla A Ligi 2. Grup'ta son sırada bulunuyor. Millilerin play-off hakkı kazanabilmesi için Sırbistan'ın Yunanistan'a en az 5 farklı mağlup olması gerekiyor.

        Sırbistan'ın 4 farklı mağlubiyet alması halinde ise atılan gol sayısı ve UEFA'nın eşitlik kriterleri devreye girecek. Özellikle 4-0'lık sonuçta iki takımın averajı eşitlenecek ve atılan gol sayıları karşılaştırılacak. Sırbistan'ın puan alması veya daha az farklı mağlup olması durumunda Türkiye'nin B Ligi'ne düşme ihtimali güçlenecek.

        6

        UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME FORMATI NASIL?

        UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan takımlar, performanslarına göre yeniden sıralanıyor. Bu sıralamada en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken diğer iki takım A/B Ligi play-off maçlarına katılıyor.

        Türkiye'nin hedefi, bu sıralamada en kötü iki takım arasında yer almamak ve play-off oynama hakkı elde etmek. Bu nedenle futbolseverler, Yunanistan - Sırbistan karşılaşmasından çıkacak sonucu yakından takip edecek.

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