YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 2027 TUTARI BELLİ OLDU! 2027 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, kaç TL’ye yükselecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendi. Söz konusu oran doğrultusunda yurt dışına çıkış harcı yeniden hesaplandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, 2026 yılında 1250 TL olarak uygulanan yurt dışına çıkış harcının 2027'de ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 yurt dışına çıkış harcı tutarı ve merak edilen ayrıntılar...
2027 yurt dışına çıkış harcı zammı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. 2027 yılında uygulanacak yurt dışına çıkış harcı başta olmak üzere çeşitli vergi, harç ve ceza tutarları bu oran doğrultusunda artacak. Bu debeple 1250 TL olan harcın yeni yılda ne kadar olacağı ve zamlı tutarın ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Peki, 2027 yurt dışına çıkış harcı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2027 yurt dışı çıkış harcı tutarı ve muafiyet şartları...
2027 YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti.
Yurt dışına çıkış harcı, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılıyor. 2026 yılında 1250 TL olarak uygulanan harç, yüzde 27,83'lük artışa göre hesaplandığında 1.597,88 TL'ye ulaşıyor.
Ancak mevzuat gereği 10 TL'nin altındaki kesirler dikkate alınmadığından, farklı bir düzenleme yapılmaması halinde 2027 yılında yurt dışına çıkış harcının 1.590 TL olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanının harç tutarını değiştirme yetkisi bulunduğundan, 2027 yılında uygulanacak kesin miktar yeni düzenlemeler doğrultusunda netleşecek.
2027 YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI ZAMMI NE KADAR?
Yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde yurt dışına çıkış harcında 2027 yılında 340 TL'lik artış yaşanacak. Buna göre 2026 yılında 1.250 TL olan harç tutarı, 2027'de 1.590 TL'ye yükselecek.
2026 ve 2027 yılı yurt dışına çıkış harcı tutarları şöyle:
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
2027 yılı yurt dışına çıkış harcı artışının 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Ancak yılbaşından önce ödeme yapan yolcular için özel bir geçiş düzenlemesi bulunuyor.
Mevzuata göre, önceki yılın sonunda geçerli tutar üzerinden harç ödemesini tamamlayan vatandaşlar, yeni yılın 10 Ocak günü sonuna kadar yurt dışına çıkış yapmaları halinde aradaki farkı ödemek zorunda kalmıyor.
Buna göre 2026 yılı bitmeden 1.250 TL üzerinden ödeme yapan ve 10 Ocak 2027 tarihine kadar yurt dışına çıkan kişilerden, yeniden değerleme kaynaklı artış için ek ödeme istenmeyecek.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI KİMLERDEN ALINIR, KİMLER MUAF?
Yurt dışına çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından her yurt dışına çıkışlarında tahsil ediliyor. Ancak mevzuatta bazı kişiler için muafiyet bulunuyor.
Yurt dışına çıkış harcından muaf olanlar şöyle:
Çıkış tarihinde yurt dışında oturma izni bulunanlar
7 yaşını doldurmamış çocuklar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlik belgesiyle seyahat edenler
Pasavan ve benzeri belgelerle yurt dışına çıkanlar
Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında fiilen görevli mürettebat
Öğrenciler için ise tek başına öğrencilik nedeniyle genel bir muafiyet uygulanmıyor. Öğrencilerin harçtan muaf tutulabilmesi için belirtilen şartlardan birini karşılaması gerekiyor.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?
Yurt dışına çıkış harcı, seyahatten önce Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık hizmetleri, vergi daireleri ve PTT üzerinden ödenebiliyor.
1 Ocak 2025 itibarıyla harç pulu uygulaması kaldırıldığı için artık fiziki harç pulu satın alınması gerekmiyor. Elektronik ortamda yapılan ödemeler sistem üzerinden kontrol ediliyor.
Vatandaşlar, yurt dışına çıkış harcı ödemesinin sisteme işlenip işlenmediğini Dijital Vergi Dairesi üzerinden sorgulayabiliyor. Harcın ödenmesine veya muafiyet durumuna ilişkin son kontrol ise yurt dışına çıkış kapılarında görevli emniyet personeli tarafından gerçekleştiriliyor.