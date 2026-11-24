2027 yurt dışına çıkış harcı zammı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. 2027 yılında uygulanacak yurt dışına çıkış harcı başta olmak üzere çeşitli vergi, harç ve ceza tutarları bu oran doğrultusunda artacak. Bu debeple 1250 TL olan harcın yeni yılda ne kadar olacağı ve zamlı tutarın ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Peki, 2027 yurt dışına çıkış harcı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2027 yurt dışı çıkış harcı tutarı ve muafiyet şartları...