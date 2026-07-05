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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 TEMMUZ | Zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? SSK, BAĞKUR emekli maaşları ne zaman ödenecek?

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026 TEMMUZ | Zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? SSK, BAĞKUR emekli maaşları ne zaman ödenecek?

        Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin Temmuz 2026 döneminde alacağı zamlı maaşlar da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında yüzde 17,76 oranında artış yapılacak. Zam oranının belli olmasının ardından gözler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tahsis numarası son hanesine göre belirlenen ödeme takvimine çevrildi. Peki, Temmuz 2026 zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak, ilk ödemeler hangi tarihte başlayacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için tahsis numarasına göre ödeme günleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-05 00:03:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Temmuz 2026 zamlı maaş ödeme süreci başlıyor. SGK’nın tahsis numarası esas alınarak hazırlanan ödeme takvimine göre, emekli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırılacak. SSK emeklilerinin ödemeleri 17 Temmuz’da başlayacak, ardından BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları kademeli olarak hesaplara geçecek. Peki, SSK ve BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları hangi tarihte, hangi tahsis numarasına göre ödenecek? İşte Temmuz 2026 emekli maaşı ödeme takvimi…

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2026?

        Aylık enflasyonun yüzde 0,99 olarak duyurulmasının ardından, 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan yüzde 17,76’lık zam oranı emekli maaşlarına yansıtıldı. Bu artışla birlikte taban emekli aylığında da yeni seviye belli oldu.

        Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, Temmuz zammıyla birlikte 23 bin 552 TL’ye çıktı.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alacak. Yüzde 17,76’lık zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırılacak.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

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        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

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        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        maaşlarını alırlar.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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