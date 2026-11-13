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        Haberler Bilgi Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Kasım bu hafta sonu sınav olacak mı?

        Hafta sonu sınav var mı? 14-15 Kasım bu hafta sonu sınav olacak mı?

        Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 13-14 Kasım tarihlerinde hangi sınavların yapılacağı adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM, AÖF ve MEB sınav takvimleri gündemde. Peki, bu hafta sonu sınavı var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Hafta sonu sınav var mı?

        14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günü sınavların olup olmadığı adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav takvimi ve detaylar hakkında bilgi almak isteyenler, genellikle ÖSYM ve MEB’in resmi web sitesini ziyaret ediyor. Peki 14-15 Kasım bu hafta sonu sınav olacak mı?

        BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

        14 Kasım Cumartesi: e-TEP 2026/4 (Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı) – Saat 13.45.

        15 Kasım Pazar: ÖSYM takviminde kayıtlı merkezi sınav görünmüyor.

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