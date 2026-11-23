Sosyal medya, günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelirken birçok kişi farkında olmadan saatlerini telefon ekranında geçiriyor. Paylaşılan fotoğrafların aldığı beğeniler, gelen yorumlar ve başkalarının hayatlarını takip etme isteği zamanla bir alışkanlığa dönüşebiliyor. İngiliz gazeteci Georgina McNamara da uzun yıllar Instagram'ı hayatının sıradan bir parçası olarak gördü. Ancak yaptığı bir seyahat, sosyal medyayla kurduğu ilişkiyi yeniden sorgulamasına neden oldu. The Guardian'da 19 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan yazısında deneyimlerini anlatan McNamara, uygulamayı telefonundan kaldırdıktan sonra yaşadığı değişimi paylaştı. İşte bir aylık sosyal medya molasının neredeyse bir yıla uzandığı dikkat çekici hikaye...

INSTAGRAM'I 17 YAŞINDA KULLANMAYA BAŞLADI

Georgina McNamara, Instagram'ı ilk kez 17 yaşında kullanmaya başladı. Başlangıçta kendisini sosyal medya bağımlısı olarak görmüyordu. Ancak üniversite yıllarında fotoğraf paylaşmak, gönderilerini düzenlemek ve aldığı beğenileri kontrol etmek giderek daha fazla zamanını almaya başladı. Bazen ders çalışmak veya kitap okumak yerine saatlerce paylaşım hazırlıyor, ardından insanların fotoğraflarına nasıl tepki verdiğini takip ediyordu.

TATİLDE YAŞADIĞI OLAY HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

McNamara'nın sosyal medyayla ilişkisini sorgulamasına neden olan dönüm noktası, partneriyle çıktığı iki haftalık Sri Lanka seyahati oldu. Ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerken yaşadığı anların tadını çıkarmak yerine sürekli fotoğraflarını Instagram'da nasıl paylaşacağını düşündüğünü fark etti. Özellikle tarihi Sigiriya kaya kalesinin zirvesine ulaştığında aklına gelen ilk şeyin sosyal medya paylaşımı olması, alışkanlığının hayatına ne kadar yerleştiğini gösterdi.

FOTOĞRAFLARIN ALDIĞI BEĞENİLERİ SÜREKLİ KONTROL EDİYORDU

Seyahatten Londra'ya döndükten sonra fotoğraflarını Instagram'da paylaşan McNamara, kendisini yeniden beğeni ve yorumları kontrol ederken buldu. Yaklaşık 400 takipçisi olmasına rağmen paylaşımlarının neden daha fazla ilgi görmediğini sorgulamaya başladı. İnsanların kendisini sıkıcı bulup bulmadığını düşünüyor, fotoğraflarını silmeyi veya yeniden paylaşmayı değerlendiriyordu. Bu düşüncelerden yorulunca uygulamayı bir aylığına telefonundan kaldırmaya karar verdi.

BİR AYLIK SOSYAL MEDYA MOLASI BİR YILA UZANDI

Instagram'ı kullanmadığı ilk haftalarda McNamara, fotoğraf çekme alışkanlığının büyük ölçüde başkalarının beğenisini kazanma isteğinden kaynaklandığını fark etti. Artık güzel bir manzara gördüğünde onu takipçileri için değil, kendi anılarını saklamak için fotoğraflıyordu. Başlangıçta bir ay sürmesini planladığı ara önce üç, ardından altı aya uzandı. Yazısını kaleme aldığı dönemde ise Instagram'dan uzaklaşmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmişti.

INSTAGRAM'I SİLİNCE KİTAP OKUMAYA DAHA FAZLA ZAMAN AYIRDI

McNamara'nın hayatındaki en belirgin değişimlerden biri, sosyal medyada geçirdiği zamanı başka uğraşlara ayırabilmesi oldu. Instagram'ı kullanmayı bıraktıktan sonra daha fazla kitap okumaya başladığını, ilk romanını tamamladığını ve ikinci romanını yazmaya koyulduğunu anlattı. Kendisine göre uygulamadan uzaklaşmak, başkalarının hayatlarıyla sürekli karşılaştırma yapmasına neden olan düşünceleri de azalttı.

EN BÜYÜK KAZANCI BOŞ ZAMAN DEĞİL, MAHREMİYET OLDU

Instagram'ı bırakmanın kendisine kazandırdığı en önemli şeyin yeniden özel bir hayat yaşayabilmek olduğunu anlatan McNamara, artık her anını başkalarına göstermek zorunda hissetmediğini belirtti. Fotoğraf paylaşma veya beğeni alma beklentisi olmadan yaşadığı sıradan anlardan daha fazla keyif almaya başladığını ifade etti. Bir etkinliği yalnızca sevdiği için yapmak, sosyal medyadaki görünürlüğünden daha önemli hale geldi.

BENZER DENEYİMLERİ YAŞAYANLAR DA HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI

McNamara'nın yazısı, başka sosyal medya kullanıcılarının da kendi deneyimlerini anlatmasına yol açtı. The Guardian'da 23 ve 26 Ekim 2026 tarihlerinde yayımlanan okuyucu mektuplarında Instagram'ı bırakan kişiler, daha fazla kitap okumaya, aileleriyle zaman geçirmeye ve yüz yüze ilişkilere odaklanmaya başladıklarını anlattı. Bazıları sosyal medyadaki karşılaştırmalardan uzaklaşmanın kendilerini rahatlattığını söylerken bazıları da uygulamayı tamamen bırakmak yerine kullanımını sınırlandırmayı tercih etti.

SOSYAL MEDYAYI BIRAKMAK HERKESİ AYNI ŞEKİLDE ETKİLER Mİ?

Instagram'dan uzaklaşmanın McNamara üzerindeki olumlu etkileri, kişisel deneyimine dayanıyor. Dolayısıyla aynı sonuçların uygulamayı bırakan herkes için geçerli olduğunu söylemek mümkün değil. Sosyal medya bazı kişiler için arkadaşlarıyla iletişim kurmanın, anılarını paylaşmanın ve yeni bilgiler edinmenin önemli bir yolu olmaya devam ediyor. Ancak McNamara'nın hikayesi, uygulamaların günlük hayatta ne kadar zaman ve dikkat tükettiğini sorgulamanın önemini ortaya koyuyor.

HAYATINI DEĞİŞTİREN KARARINDAN PİŞMAN OLMADI

Yaklaşık bir yıl boyunca Instagram kullanmayan McNamara, uygulamayı bıraktıktan sonra hayatının daha sakin ve kendisine ait hissettirdiğini anlattı. Eskiden başkalarının beğenisini kazanmak için harcadığı enerjiyi artık kendi ilgi alanlarına yönlendirebildiğini belirtti. Sosyal medyadan uzak kalmak ona göre daha üretken olmanın ötesinde, yaşadığı anlara odaklanabilmenin yolunu açtı. İşte McNamara'nın deneyiminden çıkan en dikkat çekici sonuç: Hayatındaki değişimi yaratan şey yalnızca Instagram'ı silmek değil, başkalarının beğenisini kazanma ihtiyacından uzaklaşmak oldu.