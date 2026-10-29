Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Kahvaltıda ne yapsam diyenlere müjde! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

        Kahvaltıda ne yapsam diyenlere müjde! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

        Sabah kahvaltısında farklı ama zahmetsiz bir lezzet hazırlamak isteyenler için hem pratik hem de ekonomik bir tarif var. Üstelik bu lezzeti yapmak için yalnızca 3 malzeme yeterli. Tavada kısa sürede hazırlanan, dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık bu tarif kahvaltı sofralarının yeni favorisi olmaya aday...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kahvaltıya 3 malzemeli pratik lezzet!

        Kahvaltıda her gün aynı yiyecekleri hazırlamaktan sıkılanlar, hem doyurucu hem de kolay tariflerin peşine düşüyor. Özellikle sabahları mutfakta uzun zaman geçirmek istemeyenler için az malzemeli tarifler büyük kolaylık sağlıyor. Evde bulunan birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu kahvaltılık da pratikliği ve lezzetiyle öne çıkıyor. Yumurta, kaşar peyniri ve lavaşla yapılan bu tarif, tavada kısa sürede pişirilerek sofraya getiriliyor. Peki, sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu nefis kahvaltılık nasıl yapılır?

        SADECE 3 MALZEMEYLE HAZIRLANAN KAHVALTILIK TARİF

        Sabahları uzun uzun hamur yoğurmak veya birbirinden farklı malzemeler hazırlamak istemeyenler için bu tarif oldukça kolay bir seçenek sunuyor. Lavaşın arasına yerleştirilen yumurta ve eriyen kaşar peyniri, tavada pişirildiğinde hem lezzetli hem de doyurucu bir kahvaltılığa dönüşüyor. Üstelik hazırlık aşamasında özel bir mutfak ekipmanına ihtiyaç duyulmuyor. Yapışmaz bir tava ve birkaç dakikalık hazırlık yeterli oluyor.

        REKLAM

        KAHVALTILIK TARİF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Bu pratik kahvaltılığı hazırlamak için mutfağınızda yalnızca üç temel malzemenin bulunması yeterli. İki kişilik tarif için 2 adet lavaş, 2 adet yumurta ve yaklaşık 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri kullanılıyor. Malzemelerin miktarı kişi sayısına göre artırılabiliyor. Lavaşın ince yapısı, yumurtanın yumuşak dokusu ve kaşarın eriyen kıvamı bir araya geldiğinde hem sıcak hem de lezzetli bir kahvaltılık ortaya çıkıyor.

        3 MALZEMELİ KAHVALTILIK NASIL YAPILIR?

        Öncelikle yumurtaları bir kaseye kırarak çırpın. Yapışmaz tavayı orta-kısık ateşte ısıtın ve çırpılmış yumurtaların yarısını tavaya dökün. Yumurtanın üzerine bir adet lavaş yerleştirin ve yumurta hafifçe pişip lavaşa tutunana kadar bekleyin. Ardından lavaşı yumurtalı yüzeyi üste gelecek şekilde dikkatlice çevirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını serpiştirin ve lavaşı ikiye katlayın. Her iki tarafını da peynir eriyene ve lavaş hafifçe kızarana kadar pişirin. Aynı işlemi kalan malzemelerle tekrarlayın.

        REKLAM

        LEZZETİN SIRRI PİŞİRME AŞAMASINDA GİZLİ

        Bu kahvaltılık tarifin lezzetini artıran en önemli ayrıntılardan biri, lavaşın doğru sıcaklıkta pişirilmesi. Çok yüksek ateş kullanıldığında lavaşın dışı hızla kızarırken içindeki peynir yeterince erimeyebilir. Bu nedenle orta-kısık ateşte, kontrollü şekilde pişirmek daha iyi sonuç veriyor. Yumurtanın tamamen pişmesine ve kaşarın erimesine dikkat edildiğinde dışı hafif çıtır, içi yumuşak bir kahvaltılık elde ediliyor.

        SABAH KAHVALTISINDA FARKLI BİR ALTERNATİF ARAYANLARA

        Yalnızca üç malzemeyle hazırlanan bu tarif, özellikle işe veya okula gitmeden önce hızlı bir kahvaltı yapmak isteyenler için kullanışlı bir seçenek oluşturuyor. Tavada hazırlanması sayesinde fırın kullanmaya gerek kalmıyor. Sıcak servis edildiğinde eriyen peyniri ve hafif kızarmış lavaşıyla klasik yumurtalı kahvaltılara farklı bir alternatif sunuyor. Yanına domates, salatalık veya bir bardak çay eklenerek kahvaltı sofrası tamamlanabiliyor.

        REKLAM

        KAHVALTILIK LAVAŞ TARİFİ KAÇ DAKİKADA HAZIRLANIR?

        Hazırlık ve pişirme süresi kullanılan tavanın büyüklüğüne ve ocağın sıcaklığına göre değişmekle birlikte bu tarif yaklaşık 10 dakikada hazırlanabiliyor. Malzemelerin önceden hazır olması ise mutfakta geçirilen süreyi daha da azaltıyor. Hem hafta içi hızlı kahvaltılarda hem de hafta sonu sofralarında değerlendirilebilen 3 malzemeli lavaş tarifi, kolay hazırlanışıyla mutfakta fazla zaman harcamadan lezzetli bir seçenek arayanlara hitap ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası

        Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada, emekli polis İrfan Buldu, kardeşinin evinde tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yeğeni Eren Buldu hayatını kaybetti. İrfan Buldu olay yerinde yaşamına son verdi

        #kahvaltı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı
        İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı
        RTÜK'ten yapay zekalı önlem
        RTÜK'ten yapay zekalı önlem
        Antalya'da sel suları molozları yollara taşıdı!
        Antalya'da sel suları molozları yollara taşıdı!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Fotoğraftaki duruşunuz ilişkinizin özeti mi?
        Fotoğraftaki duruşunuz ilişkinizin özeti mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Eisenkot, Netanyahu'ya güvenmiyor
        Eisenkot, Netanyahu'ya güvenmiyor
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        B.O.A.T. ödülü Ronaldo'nun!
        B.O.A.T. ödülü Ronaldo'nun!
        Kanseri göğsündeki çizik ele verdi
        Kanseri göğsündeki çizik ele verdi
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon
        "Kızımız annesine benzesin"
        "Kızımız annesine benzesin"