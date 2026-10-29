Kahvaltıda ne yapsam diyenlere müjde! Sadece 3 malzemeyle hazırlanıyor

Kahvaltıda her gün aynı yiyecekleri hazırlamaktan sıkılanlar, hem doyurucu hem de kolay tariflerin peşine düşüyor. Özellikle sabahları mutfakta uzun zaman geçirmek istemeyenler için az malzemeli tarifler büyük kolaylık sağlıyor. Evde bulunan birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu kahvaltılık da pratikliği ve lezzetiyle öne çıkıyor. Yumurta, kaşar peyniri ve lavaşla yapılan bu tarif, tavada kısa sürede pişirilerek sofraya getiriliyor. Peki, sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu nefis kahvaltılık nasıl yapılır?

SADECE 3 MALZEMEYLE HAZIRLANAN KAHVALTILIK TARİF

Sabahları uzun uzun hamur yoğurmak veya birbirinden farklı malzemeler hazırlamak istemeyenler için bu tarif oldukça kolay bir seçenek sunuyor. Lavaşın arasına yerleştirilen yumurta ve eriyen kaşar peyniri, tavada pişirildiğinde hem lezzetli hem de doyurucu bir kahvaltılığa dönüşüyor. Üstelik hazırlık aşamasında özel bir mutfak ekipmanına ihtiyaç duyulmuyor. Yapışmaz bir tava ve birkaç dakikalık hazırlık yeterli oluyor.

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KAHVALTILIK TARİF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bu pratik kahvaltılığı hazırlamak için mutfağınızda yalnızca üç temel malzemenin bulunması yeterli. İki kişilik tarif için 2 adet lavaş, 2 adet yumurta ve yaklaşık 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri kullanılıyor. Malzemelerin miktarı kişi sayısına göre artırılabiliyor. Lavaşın ince yapısı, yumurtanın yumuşak dokusu ve kaşarın eriyen kıvamı bir araya geldiğinde hem sıcak hem de lezzetli bir kahvaltılık ortaya çıkıyor.

3 MALZEMELİ KAHVALTILIK NASIL YAPILIR?

Öncelikle yumurtaları bir kaseye kırarak çırpın. Yapışmaz tavayı orta-kısık ateşte ısıtın ve çırpılmış yumurtaların yarısını tavaya dökün. Yumurtanın üzerine bir adet lavaş yerleştirin ve yumurta hafifçe pişip lavaşa tutunana kadar bekleyin. Ardından lavaşı yumurtalı yüzeyi üste gelecek şekilde dikkatlice çevirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını serpiştirin ve lavaşı ikiye katlayın. Her iki tarafını da peynir eriyene ve lavaş hafifçe kızarana kadar pişirin. Aynı işlemi kalan malzemelerle tekrarlayın.

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LEZZETİN SIRRI PİŞİRME AŞAMASINDA GİZLİ

Bu kahvaltılık tarifin lezzetini artıran en önemli ayrıntılardan biri, lavaşın doğru sıcaklıkta pişirilmesi. Çok yüksek ateş kullanıldığında lavaşın dışı hızla kızarırken içindeki peynir yeterince erimeyebilir. Bu nedenle orta-kısık ateşte, kontrollü şekilde pişirmek daha iyi sonuç veriyor. Yumurtanın tamamen pişmesine ve kaşarın erimesine dikkat edildiğinde dışı hafif çıtır, içi yumuşak bir kahvaltılık elde ediliyor.

SABAH KAHVALTISINDA FARKLI BİR ALTERNATİF ARAYANLARA

Yalnızca üç malzemeyle hazırlanan bu tarif, özellikle işe veya okula gitmeden önce hızlı bir kahvaltı yapmak isteyenler için kullanışlı bir seçenek oluşturuyor. Tavada hazırlanması sayesinde fırın kullanmaya gerek kalmıyor. Sıcak servis edildiğinde eriyen peyniri ve hafif kızarmış lavaşıyla klasik yumurtalı kahvaltılara farklı bir alternatif sunuyor. Yanına domates, salatalık veya bir bardak çay eklenerek kahvaltı sofrası tamamlanabiliyor.

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KAHVALTILIK LAVAŞ TARİFİ KAÇ DAKİKADA HAZIRLANIR?

Hazırlık ve pişirme süresi kullanılan tavanın büyüklüğüne ve ocağın sıcaklığına göre değişmekle birlikte bu tarif yaklaşık 10 dakikada hazırlanabiliyor. Malzemelerin önceden hazır olması ise mutfakta geçirilen süreyi daha da azaltıyor. Hem hafta içi hızlı kahvaltılarda hem de hafta sonu sofralarında değerlendirilebilen 3 malzemeli lavaş tarifi, kolay hazırlanışıyla mutfakta fazla zaman harcamadan lezzetli bir seçenek arayanlara hitap ediyor.