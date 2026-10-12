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        MEB ortak sınav takvimi 2026 2027: Ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 2027 ortak sınav takvimi belli oldu. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacakları açık uçlu sorular kullanılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kararıyla, 6, 7, 9 ve 10. sınıf kademelerinde toplam 8 ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Peki, ortak sınavlar ne zaman, konu ve soru dağılımı nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        MEB ortak sınav takvimi

        MEB, Türkiye genelinde yapılacak 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belirlendi. MEB Ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği takvimle birlikte; 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf sınavlarının hangi gün yapılacağı belli oldu. İkinci dönem birinci yazılı sınavları Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları Haziran 2027'de yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler tam tarih araştırması yapıyor. Peki, 2026 2027 MEB ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

        MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 2027

        Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

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        SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

        Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacakları açık uçlu sorular kullanılacak.

        ORTAK SINAV KONU VE SORU DAĞILIMI YAYINLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tabloları erişime açıldı.

        Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce temel eğitim kademesinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; ortaöğretim kademesinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine yönelik konu-soru dağılım tabloları hazırlandı.

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        Yayımlanan konu-soru dağılım tabloları, okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf/alan zümreleri, yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konu-soru dağılım tablosu yayımlanmayan diğer derslere ait tablolar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda il sınıf/alan zümrelerince, ölçme ve değerlendirme merkezi müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak. Bu derslerde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için kullanılacak konu-soru dağılım tablosu, ilgili sınıf/alan zümrelerince belirlenecek.

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        Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yürütülen bu uygulamayla, ortak yazılı sınavların öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanması; sınavlarda şeffaflığın, kapsam geçerliğinin ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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